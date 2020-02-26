Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T04:53+0300
https://ria.ru/20200226/1565203993.html
Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565156135_0:114:3070:1842_1036x0_80_0_0_9109392adb0c1b2036fb723f225935d9.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса

04:53 26.02.2020
261
© REUTERS / Kham Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета "Вьетнамских авиалинии" для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
© REUTERS / Kham
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета "Вьетнамских авиалинии" для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Давление на мировые цены на нефть на фоне распространения коронавируса в мире, в том числе спекулятивное, может стоить российской экономике в 5 миллиардов долларов в квартал, заявил РИА Новости гендиректор УК "Спутник - управление капиталом" Александр Лосев.
В начале февраля СМИ сообщили о падении спроса на нефть в Китае на 20% от обычного общего потребления в этот календарный период из-за вспышки коронавируса. Это самое большое падение со времен мирового кризиса 2008-2009 годов.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Вчера, 08:59
Богатейшие люди за день потеряли $139 миллиардов из-за коронавируса
По словам Лосева, 20-процентное снижение потребления нефти Китаем с начала вспышки коронавируса изменило баланс спроса и предложения на нефтяном рынке, что привело к тому, что эталонный сорт Brent теряет 15% стоимости.
"Учитывая, что доходы российской экономики от экспорта нефти составляют приметно 120 миллиардов долларов в год, длительное давление на котировки нефти, в том числе и спекулятивное, обойдется порядка 5 миллиардов долларов в квартал. Правда, как показал опыт прошлых эпидемий, дольше квартала чрезвычайная ситуация не длится и рынки достаточно быстро восстанавливаются", - считает Лосев.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Вчера, 14:45
Эксперт рассказал, как коронавирус может ослабить рубль
Вместе с тем, обращает внимание собеседник агентства, российская обрабатывающая промышленность продолжает рост, производство продуктов питания, электроники и оптического оборудования, машинного оборудования, нефтепродуктов растет при сокращении добычи полезных ископаемых, что сгладит негативные эффекты внешних факторов.
"Заявленная реализация инфраструктурных проектов также окажет поддержку экономическому росту. Поэтому для реальной экономики последствия вспышки коронавируса будут ограничены. К тому же население планеты достигло 7,7 миллиарда человек и без базовых товаров – нефти, газа, металлов, удобрений и прочего - человечеству не обойтись, в отличие, например, от предметов роскоши и Phone", - считает он.
"То, что Россия не встроена в связанные с Китаем цепочки производства товаров с высокой добавленной стоимостью, такие как электроника, в текущей ситуации является несомненным плюсом", - уверен Лосев.
Знак красного креста у здания больницы в Чите, где лечился зараженный коронавирусом гражданин Китая
Вчера, 17:05
Эксперт оценил негативное влияние коронавируса на российскую экономику
011000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКитайРоссияЭкономика
Рекомендуем
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Кандидат в президенты США Берни Сандерс
Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
Лондон
Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Отдых горожан в Подмосковье
В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Сейсмограф. Архивное фото
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Сход вагонов на участке Архара - Облучье, Амурской области. 25 февраля 2020
В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, Израиль
Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
Арест Виктора Бута в Таиланде.
Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде выберут первого зампреда конституционного комитета
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
Лента новостейМолния