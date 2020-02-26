Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса

"Заявленная реализация инфраструктурных проектов также окажет поддержку экономическому росту. Поэтому для реальной экономики последствия вспышки коронавируса будут ограничены. К тому же население планеты достигло 7,7 миллиарда человек и без базовых товаров – нефти, газа, металлов, удобрений и прочего - человечеству не обойтись, в отличие, например, от предметов роскоши и Phone", - считает он.