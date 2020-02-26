На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Толчки зафиксированы в 23.03 вторника по времени UTC (2.03 мск среды). Эпицентр располагался в 40 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Малатья - центр одноименной провинции, которая расположена по соседству с провинцией Элязыг, где 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже. Тогда подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщали о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.