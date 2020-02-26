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На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
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РИА Новости

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

04:24 26.02.2020
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксированы в 23.03 вторника по времени UTC (2.03 мск среды). Эпицентр располагался в 40 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Малатья - центр одноименной провинции, которая расположена по соседству с провинцией Элязыг, где 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже. Тогда подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщали о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.
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Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Европейский средиземноморский сейсмологический центрТурцияВ мире
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