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В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек

04:23 26.02.2020 (обновлено: 05:21 26.02.2020)
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© REUTERS / YonhapМашины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
© REUTERS / Yonhap
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 169 новых случая заражения новым типом коронавируса, еще один человек погиб, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 1146, всего скончались 11, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.
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Карта распространения нового коронавируса
По данным KCDC, из числа новых случаев 134 обнаружены в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Одиннадцатым погибшим стал 36-летний мужчина, его случай расследуется.
Выздоровели 22 пациента, анализы 16 734 человек еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.
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Как сообщало агентство Рёнхап, погибший мужчина страдал циррозом печени и почечной недостаточностью в последней стадии. Мужчина прибыл в Южную Корею 12 февраля, чтобы получить пересадку печени, но из-за плохого состояния здоровья операцию провести не смогли. По словам врачей, "было бы логично предположить, что пациент умер из-за своей хронической болезни". Какую роль в его кончине сыграл коронавирус, предстоит выяснить.
На город Тэгу и соседнюю провинцию Кёнсан-Пукто приходится уже более 900 из случаев заражения в стране. Южнокорейские авиакомпании временно отменили рейсы в Тэгу и из него. Президент страны Мун Чжэ Ин во вторник назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы даже недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля.
Сообщается, что количество подтвержденных случаев заражения резко вырастет в ближайшие дни, так как правительство Южной Кореи решило проверить на наличие коронавируса всех последователей секты Синчхончжи, с которой связано массовое распространение болезни в Тэгу. По оценкам, у секты более 200 тысяч последователей.
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Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)ТэгуЮжная КореяВ мире
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