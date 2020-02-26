В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек

СЕУЛ, 26 фев - РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 169 новых случая заражения новым типом Южная Корея зарегистрировала 169 новых случая заражения новым типом коронавируса , еще один человек погиб, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 1146, всего скончались 11, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего "оранжевого" до четвертого "красного" уровня.

По данным KCDC, из числа новых случаев 134 обнаружены в городе Тэгу, еще 19 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные из разных районов по всей стране. Одиннадцатым погибшим стал 36-летний мужчина, его случай расследуется.

Выздоровели 22 пациента, анализы 16 734 человек еще в работе. Случаи заражения шести из восьми погибших были связаны с больницей округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу.

Как сообщало агентство Рёнхап, погибший мужчина страдал циррозом печени и почечной недостаточностью в последней стадии. Мужчина прибыл в Южную Корею 12 февраля, чтобы получить пересадку печени, но из-за плохого состояния здоровья операцию провести не смогли. По словам врачей, "было бы логично предположить, что пациент умер из-за своей хронической болезни". Какую роль в его кончине сыграл коронавирус, предстоит выяснить.

На город Тэгу и соседнюю провинцию Кёнсан-Пукто приходится уже более 900 из случаев заражения в стране. Южнокорейские авиакомпании временно отменили рейсы в Тэгу и из него. Президент страны Мун Чжэ Ин во вторник назвал ситуацию "крайне серьезной" и заявил, что было бы даже недостаточно объявить город "особой зоной бедствия". В настоящий момент Тэгу и провинция Кёнсан-Пукто объявлены регионами особого эпидемиологического контроля.