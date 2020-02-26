В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Предварительные результаты обследования россиян, эвакуированных в связи с Предварительные результаты обследования россиян, эвакуированных в связи с коронавирусной инфекцией с лайнера Diamond Princess и помещенных на карантин в Приморье, отрицательные, сообщила журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Елена Аббасова.

По ее словам, окончательные результаты даст научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, они появятся за день до окончания срока карантина.

"К нам пока (прибытие россиян - ред.) не ожидается", — сказала Аббасова.

По словам главврача Краевой клинической больницы №2, где разместили пассажиров судна, Светланы Бениовой, всем им за 60 лет. "Возраст —людей молодых нет. Все за 60 и выше", — сказала главврач.

"Условия содержания — это инфекционный стационар, который работает в обычном режиме, мы не прекращаем прием (остальных — ред.) пациентов. Мы приняли все необходимые противоэпидемические меры", — сказала Бениова. По ее словам, пациенты относятся к вынужденным мерам с пониманием.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

На прошлой неделе стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Часть россиян отпустили с судна. Восемь граждан России самолетом МЧС были доставлены в столицу Татарстана, где они будут находиться на карантине. Позднее власти Приморья сообщили, что семь россиян с Diamond Princess прибыли 23 февраля во Владивосток, их также поместили на карантин.

Новая коронавирусная инфекция

В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.В материковом Китае число зараженных уже превысило 78 тысяч человек, умерли 2715, выздоровели более 29 тысяч.

Крупные вспышки коронавируса отмечены также за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян.