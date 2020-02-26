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Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию
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РИА Новости

Источник назвал дату отправки "Морского старта" из США в Россию

04:12 26.02.2020
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© Фото : S7 spaceПлавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром Морской старт
© Фото : S7 space
Плавучий космодром "Морской старт". Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Гонконгское транспортное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт" в среду, возможно, покинет США и пойдет в Россию, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Судно Xin Guang Hua, как следовало ранее из данных специализированного сайта мониторинга движения судов vesselfinder.com, прибыло в порт Лонг-Бич (США) 18 февраля. Погрузка платформы Odyssey на него началась 20 февраля.
"Погрузка 20 февраля в открытом море не получилась по погодным условиям. Подвижную стартовую платформу Odyssey установили на судно Xin Guang Hua непосредственно в порту 23 февраля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, отбытие гонконгского судна в российский порт Славянка (Приморский край) может состояться 26 февраля. "В этом случае сборочно-командное судно Sea Launch Commander последует за ним на следующий день", - добавил источник.
Плавучий космодром Морской старт
9 октября 2019, 08:20
Эксперт назвал сумму, нужную для восстановления платформы "Морского старта"
В феврале генеральный директор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук сообщил РИА Новости, что ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта.
В декабре 2019 года группа S7 сообщила, что госдеп США дал разрешение на перебазирование "Морского старта" в Россию. По данным группы, новым портом приписки плавучей платформы станет поселок Славянка южнее Владивостока. Отмечалось также, что переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт планируется в 2020 году. Славянка находится в 80 километрах от границы с КНДР.
Якимчук сообщал РИА Новости, что подписан договор на стоянку и ремонт. Стоянка - до тех пор, пока компания не найдет себе базовый порт или не построит его, договор подписан на год.
Плавучий космодром Морской старт
8 октября 2019, 11:47Сказано в эфире
Эксперт: перенос "Морского старта" в Россию – это не вынужденная мераПроект "Морской старт" подготовили к перебазированию из США на российский Дальний Восток, сообщают источники. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил этот план.
В апреле 2018 года группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт", став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составляет около 150 миллионов долларов. Однако пусковую деятельность компания так и не продолжила.
В рамках покупки группе компаний S7 перешел весь имущественный комплекс проекта "Морской старт": сборочно-командное судно Sea Launch Commander (с которого осуществляется управление пуском), собственно морской космодром - платформа Odyssey, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Плавучий космодром "Морской старт" законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя "Зенит", большая часть которой состояла из российских комплектующих. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений.
Плавучий космодром Морской старт
25 марта 2019, 12:57Сказано в эфире
Эксперт рассказал, с чем связан разрыв контракта по ракетам "Зенит" S7 Space расторгнет контракт с украинским "Южмашем" на производство 12 ракет "Зенит". В эфире радио Sputnik член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин прокомментировал ситуацию.
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Sea Launch AGМорской старт (космодром)РоссияСШАЛонг-БичВ мире
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