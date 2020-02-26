В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов

Раннее сообщалось о пожаре на территории двух одноэтажных металлических складов по адресу Красногорск, поселок Новый, владение 1. По данным спасателей, людей на складах в момент возгорания не было. Внутри хранились резиновые изделия, между складами - тюки с резиновой крошкой на открытой площадке.