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В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
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РИА Новости

В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов

04:10 26.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пожар на территории двух металлических складов в поселке Новом городского округа Красногорск локализован на площади 4,4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.
"Локализация на площади 4400 квадратных метров, время 3.30 мск", - говорится в сообщении.
Раннее сообщалось о пожаре на территории двух одноэтажных металлических складов по адресу Красногорск, поселок Новый, владение 1. По данным спасателей, людей на складах в момент возгорания не было. Внутри хранились резиновые изделия, между складами - тюки с резиновой крошкой на открытой площадке.
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ГУ МЧС по Московской областиКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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