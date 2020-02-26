В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пожар на территории двух металлических складов в поселке Новом городского округа Красногорск локализован на площади 4,4 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.
"Локализация на площади 4400 квадратных метров, время 3.30 мск", - говорится в сообщении.
Раннее сообщалось о пожаре на территории двух одноэтажных металлических складов по адресу Красногорск, поселок Новый, владение 1. По данным спасателей, людей на складах в момент возгорания не было. Внутри хранились резиновые изделия, между складами - тюки с резиновой крошкой на открытой площадке.
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