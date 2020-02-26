Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В течение часа после того, как человек проснулся, ему необходимо позавтракать. Об этом порталу Nation News рассказала диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.
"Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотным, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия", – рассказал она.
По словам специалиста, после завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону.
"Поэтому обеспечивается профилактика формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем, которые появляются из-за соответствующих сбоев в организме", – отметила Королева.
Она допускает, что "в редких случаях на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда".
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