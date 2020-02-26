Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T03:36+0300
https://ria.ru/20200226/1565203506.html
Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_0:131:3072:1859_1036x0_80_0_0_14a589863fb09a774a2d118f10590431.jpg
РИА Новости

Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака

03:36 26.02.2020
2778
© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак
© Depositphotos / elena_n
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В течение часа после того, как человек проснулся, ему необходимо позавтракать. Об этом порталу Nation News рассказала диетолог, профессор Академии постдипломного образования Федерального медико-биологического агентства Маргарита Королева.

"Завтрак в первый час после пробуждения должен быть достаточно плотным, учитывая потребности на все жизненные программы организма в утренние часы. Это фактор долголетия", – рассказал она.

По словам специалиста, после завтрака регулируется колебание инсулина, а также повышается чувствительность рецепторов организма по отношению к работающему гормону.

"Поэтому обеспечивается профилактика формирования инсулинорезистентности и других метаболических проблем, которые появляются из-за соответствующих сбоев в организме", – отметила Королева.

Она допускает, что "в редких случаях на завтрак можно съесть что-нибудь из фастфуда".
Блюда на шведском столе
20 февраля, 10:09
Ученые рассказали о пользе плотного завтрака для борьбы с диабетом
1921117
Обсудить 0
Маргарита КоролеваЗдоровьеРоссияПитаниеОбщество
Рекомендуем
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Рубли
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
Московский Кремль
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
Черное море в Адлерском районе Сочи
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Сотрудник полиции
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют все школы
Здание ООН в Нью-Йорке
Источник рассказал о позиции Москвы по невыдаче виз властями США
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки
Умные колонки обвинили в слежке за россиянами
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В чане с водой в центре Москвы обнаружили тело мужчины
Видео общения посетительницы поликлиники с врачами педиатрического отделения поликлиники Терской районной больницы
Врачей из Терской больницы уволили после застолья на рабочем месте
Мужчина в защитном костюме у круизного лайнера Diamond Princess в порту Йокогама
В Приморье сообщили результаты анализов россиян с Diamond Princess
Лабораторные исследования
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Машины скорой помощи, подготовленные для перевозки больных коронавирусом в Тэгу, Южная Корея. 23 февраля 2020
В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 1146 человек
Сотрудник МЧС
В Подмосковье горят два склада на площади 4000 "квадратов"
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
Лента новостейМолния