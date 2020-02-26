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Во Владивостоке школы проверяют после сообщений о "минировании"
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РИА Новости

Во Владивостоке школы проверяют после сообщений о "минировании"

03:13 26.02.2020 (обновлено: 04:37 26.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Несколько школ и гимназий Владивостока проверяют из-за сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации Владивостока.
"Две школы - 57-я и 6-я - получили сообщение (о "минировании" - ред.), позвонили в оперативные службы, ждут, когда начнется проверка", - сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Позже, по его словам, подобные сообщения получили еще две гимназии (№1 и №2) и средняя школа №74.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказывались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.
Сотрудник полиции
03:11
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