Во Владивостоке школы проверяют после сообщений о "минировании"

"Две школы - 57-я и 6-я - получили сообщение (о "минировании" - ред.), позвонили в оперативные службы, ждут, когда начнется проверка", - сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Позже, по его словам, подобные сообщения получили еще две гимназии (№1 и №2) и средняя школа №74.