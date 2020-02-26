Во Владивостоке школы проверяют после сообщений о "минировании"

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Несколько школ и гимназий Владивостока проверяют из-за сообщений о "минировании", сообщил РИА Новости представитель администрации Владивостока.
"Две школы - 57-я и 6-я - получили сообщение (о "минировании" - ред.), позвонили в оперативные службы, ждут, когда начнется проверка", - сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Позже, по его словам, подобные сообщения получили еще две гимназии (№1 и №2) и средняя школа №74.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказывались ложными.
На прошлой неделе ФСБ сообщила, что "почтовые террористы" использовали пять зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России: Tutanota, Protonmail, Startmail, Guerrillamail и Cock. Доступ к ним блокирует Роскомнадзор.