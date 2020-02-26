В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют все школы

ХАБАРОВСК, 26 фев - РИА Новости. Учеников и персонал всех школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в среду утром эвакуируют из-за сообщений о "минировании".
"К 9 утра (2.00 мск) сообщения поступили в восемь школ, в течение часа они поступили во все школы города. Идет эвакуация детей и персонала", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Хабаровска. Он отметил, что начались проверки зданий.
Как заявил РИА Новости представитель администрации Комсомольска-на-Амуре, поступили сообщения о "минировании" всех 37 школ города. "Идёт эвакуация", - отметил он.
Ранее сообщалось, что 3 февраля были эвакуированы все школы Хабаровска, а также школы Комсомольска-на-Амуре, одна школа Владивостока, три школы Биробиджана, все школы Благовещенска. Все сообщения о "минировании" оказались ложными. В течение февраля также "минировались" детские сады и мэрия Хабаровска, при проверках опасных предметов не нашли.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Тысячи человек были эвакуированы. Все угрозы оказались ложными.