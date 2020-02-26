В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют все школы

"К 9 утра (2.00 мск) сообщения поступили в восемь школ, в течение часа они поступили во все школы города. Идет эвакуация детей и персонала", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Хабаровска. Он отметил, что начались проверки зданий.