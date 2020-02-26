Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В России появились новые схемы привлечения людей в финансовые пирамиды, среди которых инвестирование в строительство домов с помощью 3D-принтеров и круизные путевки. Об этом " Известиям " рассказали в пресс-службе Банка России

В ведомстве отметили, что мошенники начали создавать тренды, используя при этом нестандартные решения.

"В прошлом году создатели пирамид стали привлекать средства граждан для инвестиций в строительство жилых домов с помощью 3D-принтеров", – отметил представитель Центробанка Валерий Лях.

Эксперт по финансовому мошенничеству Олег Анисимов подтвердил, что такая технология строительства действительно существует. Однако, по его словам, ни о какой реальной деятельности в случае с мошенниками речи не идет.

Другая свежая уловка состоит в том, что людям предлагают купить путевку на круизные путешествия по цене на 50 процентов ниже рыночной стоимости. Как уточнили в Банке России, выявлен ряд таких пирамид. В них насчитывается примерно по 500 участников.

"Для получения такой опции человеку нужно было каждый месяц переводить на счет организатора как минимум сто долларов, а также привлечь не менее пяти друзей или знакомых. За каждого нового участника сверх оговоренного обещались начисления на личный счет процента от их взносов. При соблюдении условий через год клиент мог претендовать на получение дешевой путевки", – рассказали в ведомстве.

Сложность выявления этой схемы состояла в том, что люди, которые связываются с подобными структурами, изначально настроены на длительное ожидание. Этим и пользуются мошенники.

"Зачастую люди начинают бить в колокола, жаловаться, когда организаторы успели собрать деньги и скрыться", – пояснили в Центробанке.