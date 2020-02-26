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Генсек НАТО призвал афганских политиков избегать эскалации
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РИА Новости

Генсек НАТО призвал афганских политиков избегать эскалации

02:55 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал афганских политиков воздержаться от шагов, которые могли бы привести к эскалации в этой стране.
"Я призываю всех афганских политических деятелей воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности и подорвать политическую стабильность", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО.
Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Однако его соперник на выборах - премьер-министр Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе. Из-за возникшей напряженности инаугурация была отложена до середины марта.
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По мнению генсека НАТО, все вопросы должны решаться в рамках закона и конституции Афганистана. При этом, по его словам, приоритетом для страны является мирный процесс, поэтому все "ответственные политические силы должны присоединиться к диалогу".
Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Афганистан в деле достижения долгосрочной стабильности и безопасности. "Мы продолжаем обучение и финансирование сил безопасности Афганистана, чтобы они могли бороться с терроризмом и создавать условия для мира", - говорится в заявлении.
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