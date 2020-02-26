Генсек НАТО призвал афганских политиков избегать эскалации

"Я призываю всех афганских политических деятелей воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации напряженности и подорвать политическую стабильность", - говорится в заявлении генерального секретаря НАТО.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО продолжит поддерживать Афганистан в деле достижения долгосрочной стабильности и безопасности. "Мы продолжаем обучение и финансирование сил безопасности Афганистана, чтобы они могли бороться с терроризмом и создавать условия для мира", - говорится в заявлении.