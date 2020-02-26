Умные колонки обвинили в слежке за россиянами

"Любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. Тот же динамик умной колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая умная вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой", – поясняет специалист по безопасности.