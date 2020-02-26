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Умные колонки обвинили в слежке за россиянами
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РИА Новости

Умные колонки обвинили в слежке за россиянами

03:00 26.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник фирменного магазина перед стартом продажи умной колонки. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Умные колонки могут быть полезным домашним устройством, которое подберет музыку под настроение, или же отличным инструментом для воровства личных данных и их последующей продажи на черном рынке. О неожиданной угрозе популярного девайса в интервью радио Sputnik рассказал член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.
"Любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. Тот же динамик умной колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая умная вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой", – поясняет специалист по безопасности.
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Александр Токаренко предупредил, что далеко не каждый пользователь сможет разобраться в тех скрытых функциях, которые есть в домашних устройствах. Также в интервью радио Sputnik он рассказал, что специально введенная "кнопка для параноиков", которая якобы отключает микрофон, тоже не идеальное средство для защиты персональных данных. Александр Токаренко уверен, что слишком много людей хотят купить ваши персональные данные, и компании-производители колонок могут поддаться соблазну больших денег.
"Первые, кто может платить деньги за такие записи, – это рекламщики. Таргетированная реклама – это наиболее быстро оборачиваемые деньги. Вторые платят спецслужбы. Третьи – преступники. Вопрос в том, кто из них будет платить за информацию. У всех троих есть деньги, есть возможности и есть желание", — считает специалист.
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