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2020-02-26T02:39+0300
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Небензя прокомментировал британскую резолюцию по Йемену
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РИА Новости

Небензя прокомментировал британскую резолюцию по Йемену

02:39 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 26 фев - РИА Новости. Резолюция Великобритании о продлении санкционного режима в отношении Йемена на год, которую Совбез ООН принял во вторник, не учитывает озабоченности России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Россия и Китай воздержались. Согласно тексту резолюции, Совбез постановляет продлить до 26 февраля 2021 года меры, предусмотренные в принятой в 2014 году резолюции 2140. Речь, в том числе, идет о заморозке финансовых активов, а также запрете на поездки лиц, внесенных в санкционные списки.
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Кроме того, резолюция продлевает до 28 марта 2021 года мандат работы экспертов, которые следят за соблюдением санкционного режима в отношении Йемена.
Аналогичные резолюции Совет Безопасности ООН принимает ежегодно после введения в 2014 году санкционного режима по Йемену. В санкционные списки были внесены экс-президент страны Али Абдалла Салех и лидеры шиитских повстанцев-хуситов, в частности Абдалла аль-Хаким и Абда аль-Хути. Их обвинили в угрозе миру и стабильности страны и препятствии политическому процессу.
Резолюция также призывает страны-члены ООН соблюдать оружейное эмбарго в отношении Йемена.
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Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, РФ не смогла проголосовать за резолюцию, так как не все озабоченности Москвы были учтены при подготовке текста.
"В ходе консультаций мы ясно и четко изложили наши принципиальные и должным образом обоснованные замечания, зафиксировали наше несогласие с рядом положений британского проекта. Ряд наших замечаний был учтен только сегодня, когда в Совете Безопасности уже назревал очередной и искусственный кризис", - указал российский постпред.
Он отметил, что "фокусироваться следует не на изоляции и давлении и не на поиске виноватых, а на действительно согласованных усилиях по поиску путей урегулирования кризисных ситуаций".
"Задача резолюции была продлить санкционный режим и группу экспертов, а не соревноваться в продвижении своих подходов за пределами целей данной резолюции", - подчеркнул Небензя.
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Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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Ансар АллаВасилий НебензяСовет Безопасности ООНЙеменООНРоссияВ мире
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