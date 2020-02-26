Небензя прокомментировал британскую резолюцию по Йемену

ООН, 26 фев - РИА Новости. Резолюция Резолюция Великобритании о продлении санкционного режима в отношении Йемена на год, которую Совбез ООН принял во вторник, не учитывает озабоченности России, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя

За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН , Россия и Китай воздержались. Согласно тексту резолюции, Совбез постановляет продлить до 26 февраля 2021 года меры, предусмотренные в принятой в 2014 году резолюции 2140. Речь, в том числе, идет о заморозке финансовых активов, а также запрете на поездки лиц, внесенных в санкционные списки.

Кроме того, резолюция продлевает до 28 марта 2021 года мандат работы экспертов, которые следят за соблюдением санкционного режима в отношении Йемена

Аналогичные резолюции Совет Безопасности ООН принимает ежегодно после введения в 2014 году санкционного режима по Йемену. В санкционные списки были внесены экс-президент страны Али Абдалла Салех и лидеры шиитских повстанцев-хуситов, в частности Абдалла аль-Хаким и Абда аль-Хути. Их обвинили в угрозе миру и стабильности страны и препятствии политическому процессу.

Резолюция также призывает страны-члены ООН соблюдать оружейное эмбарго в отношении Йемена.

Как заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, РФ не смогла проголосовать за резолюцию, так как не все озабоченности Москвы были учтены при подготовке текста.

"В ходе консультаций мы ясно и четко изложили наши принципиальные и должным образом обоснованные замечания, зафиксировали наше несогласие с рядом положений британского проекта. Ряд наших замечаний был учтен только сегодня, когда в Совете Безопасности уже назревал очередной и искусственный кризис", - указал российский постпред.

Он отметил, что "фокусироваться следует не на изоляции и давлении и не на поиске виноватых, а на действительно согласованных усилиях по поиску путей урегулирования кризисных ситуаций".

"Задача резолюции была продлить санкционный режим и группу экспертов, а не соревноваться в продвижении своих подходов за пределами целей данной резолюции", - подчеркнул Небензя.

Представитель Китая заявил, что обеспокоенности КНР также не были учтены в проекте.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения " Ансар Алла " продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.