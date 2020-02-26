Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T02:23+0300
https://ria.ru/20200226/1565203121.html
Совфед рассмотрит законы о маткапитале и школьном питании
https://cdn25.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2564:1442_1036x0_80_0_0_f0fc522a71b7cfdca44636a27b6e6545.jpg
РИА Новости

Совфед рассмотрит законы о маткапитале и школьном питании

02:23 26.02.2020
107
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду заслушает главу Ростелекома Михаила Осеевского, который расскажет сенаторам о роли компании в реализации национального проекта "Цифровая экономика".
Члены Совета Федерации также рассмотрят закон о бесплатном горячем питании для школьников младших классов. Документ вводит понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.
Конституция РФ
02:00
Совфед рассмотрит порядок принятия закона о поправке в Конституцию
Кроме того, сенаторы обсудят закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца. Предусматривается, что срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, уменьшится с 30 до 10 дней.
Также законодатели рассмотрят законы о почетном звании "Город трудовой доблести", об упрощении получения местными органами власти данных о владельцах автомобилей, об установлении постоянного оклада в 2 тысяч рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих срочную службу.
Женщина с детьми
20 февраля, 15:29
В Родительском комитете оценили расширение программы маткапитала
Парламентариям предстоит рассмотреть поправки в законы о СМИ и о связи, которые направлены на уточнение порядка передачи редакциями средств массовой информации и операторами связи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при военных действиях.
Состоится "Час субъекта РФ". Перед членами Совета Федерации выступят губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин. Будут заслушаны отчеты руководителей временных комиссий палаты по мониторингу экономического развития, по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ, а также информация о работе полномочных представителей СФ в Министерстве юстиции РФ, в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири, Арктики и по взаимодействию с уполномоченным по правам ребенка.
Мужчина с пенсией
24 февраля, 04:54
В Совфеде объяснили, из-за чего меняется размер пенсии
110002
Обсудить 0
Материнский капиталВалерий ЛимаренкоСовет Федерации РФРостелекомМихаил ОсеевскийПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин подведет итоги работы МВД
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)
Лос-Анджелес, США
Новым главой корпорации Walt Disney стал Боб Чапек
Лондон
Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Конституция РФ
Совфед рассмотрит порядок принятия закона о поправке в Конституцию
Американский актер Крис Эванс
Крис Эванс может сыграть в ремейке "Маленького магазинчика ужасов"
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Сейсмограф. Архивное фото
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0
Большая белая акула
В устье реки Миссисипи обнаружили огромную белую акулу
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде выберут первого зампреда конституционного комитета
Завтрак
Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака
Пожарный
В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
Собака породы мопс
Мопс съел обручальное кольцо хозяйки, пока она расчесывала волосы
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
Работник распыляет дезинфицирующее средство на трапе самолета Вьетнамских авиалинии для защиты от недавней вспышки коронавируса в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам
Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
Лента новостейМолния