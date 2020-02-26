Совфед рассмотрит законы о маткапитале и школьном питании

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду заслушает главу Ростелекома Михаила Осеевского , который расскажет сенаторам о роли компании в реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Члены Совета Федерации также рассмотрят закон о бесплатном горячем питании для школьников младших классов. Документ вводит понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Закон позволяет обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, сенаторы обсудят закон о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2026 года, а также о распространении выплат на рождение первенца. Предусматривается, что срок оформления материнского капитала будет сокращен до пяти дней за счет электронного взаимодействия ведомств. При этом если срок оформления капитала сократится до пяти дней, то период, в течение которого семья сможет его получить, уменьшится с 30 до 10 дней.

Также законодатели рассмотрят законы о почетном звании "Город трудовой доблести", об упрощении получения местными органами власти данных о владельцах автомобилей, об установлении постоянного оклада в 2 тысяч рублей в месяц для военнослужащих Вооруженных сил РФ, проходящих срочную службу.

Парламентариям предстоит рассмотреть поправки в законы о СМИ и о связи, которые направлены на уточнение порядка передачи редакциями средств массовой информации и операторами связи сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при военных действиях.