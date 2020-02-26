Новым главой корпорации Walt Disney стал Боб Чапек

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Американская корпорация Walt Disney сообщила о назначении Боба Чапека новым генеральным директором.
Чапек, который ранее занимал должность руководителя одного из подразделений корпорации, сменит на посту Роберта Айгера.
"Я считаю, что сейчас оптимальное время для передачи власти новому генеральному директору... Я полностью доверяю Бобу и ожидаю тесного сотрудничества с ним в течение следующих 22 месяцев", - приводятся в сообщении корпорации слова Айгера.
Отмечается, что бывший гендиректор будет занимать должность исполнительного директора компании и руководить творческими проектами до окончания своего контракта 31 декабря 2021 года.
Американская The Walt Disney Company была основана художником-мультипликатором Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений.
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