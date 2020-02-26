В Подмосковье горят два склада на площади 4000 "квадратов"

"Внутри находятся резиновые изделия. Между складами - тюки с резиновой крошкой на открытой площадке", - добавляется в сообщении.

К тушению пожара привлекается 59 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС – 32 человека и девять единиц техники.