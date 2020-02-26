В Подмосковье горят два склада на площади 4000 "квадратов"

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Два металлических склада горят в поселке Новом городского округа Красногорск на площади 4 тысячи квадратных метров, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Московской области.
"Общая площадь горения - 4000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Сообщение о пожаре на территории двух складов по адресу Красногорск, поселок Новый, владение 1 поступило в 00.17 среды. Размер одноэтажных складов - 100 на 50 метров. Людей на складах в момент возгорания не было.
"Внутри находятся резиновые изделия. Между складами - тюки с резиновой крошкой на открытой площадке", - добавляется в сообщении.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составляла 500 квадратных метров. Для замеров ПДК вредных веществ в воздухе направлена дежурная смена ПСО-26 "Мособлпожспас". Был объявлен повышенный ранг пожара №2.
К тушению пожара привлекается 59 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС – 32 человека и девять единиц техники.
17 февраля, 00:20Под Хабаровском горит здание на железнодорожной станции