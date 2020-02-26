В Словакии российские инспекторы проверят военный объект

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Словакии. Посещение по оценке будет проводиться 26 февраля в течение одного дня", - заявил Рыжков.