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В Словакии российские инспекторы проверят военный объект
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РИА Новости

В Словакии российские инспекторы проверят военный объект

02:02 26.02.2020 (обновлено: 02:03 26.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВид на Братиславу
Вид на Братиславу
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на Братиславу. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Словакии, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Словакии. Посещение по оценке будет проводиться 26 февраля в течение одного дня", - заявил Рыжков.
Он пояснил, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
По его словам, инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге инспекторы получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
Нидерланды
12 февраля, 04:36
Российские инспекторы проверят военный объект в Нидерландах
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Сергей РыжковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СловакияБезопасностьВ мире
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