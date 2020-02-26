В Словакии российские инспекторы проверят военный объект

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Российская группа инспекторов посетит в среду военный объект вооруженных сил Словакии, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Словакии. Посещение по оценке будет проводиться 26 февраля в течение одного дня", - заявил Рыжков.
Он пояснил, что такие посещения проводятся для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
По его словам, инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге инспекторы получат информацию от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
Венский документ 2011 года предусматривает широкий обмен информацией о военных силах, оборонном планировании и военных бюджетах. Страны ОБСЕ также уведомляют друг друга об определенных видах военной деятельности, приглашают наблюдателей и проводят инспекции. Документ нацелен на дальнейшее укрепление доверия и безопасности между странами-участницами (ОБСЕ включает 57 стран в Европе, Азии и Америке).
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