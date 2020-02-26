США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату, сообщил источник

ООН, 26 фев – РИА Новости. Представитель Представитель США ушел от ответа на вопрос о том, будет ли выдана американская виза российскому дипломату Константину Воронцову для участия в работе комиссии ООН по разоружению, заявил РИА Новости диписточник.

Ранее в феврале комиссия отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Воронцову. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран.

"Представитель США ушел от ответа на вопрос о том, будет ли выдана виза Константину Воронцову", - сказал собеседник агентства.

По его словам, США фактически не гарантируют выдачу визы.

США в феврале также не выдали визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД России.

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.

Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.