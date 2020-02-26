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США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату, сообщил источник
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РИА Новости

США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату, сообщил источник

01:48 26.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
ООН, 26 фев – РИА Новости. Представитель США ушел от ответа на вопрос о том, будет ли выдана американская виза российскому дипломату Константину Воронцову для участия в работе комиссии ООН по разоружению, заявил РИА Новости диписточник.
Ранее в феврале комиссия отложила заседание в связи с невыдачей в срок американской визы главе российской делегации, главе отдела МИД России по вопросам многостороннего разоружения Воронцову. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других стран.
"Представитель США ушел от ответа на вопрос о том, будет ли выдана виза Константину Воронцову", - сказал собеседник агентства.
По его словам, США фактически не гарантируют выдачу визы.
США в феврале также не выдали визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД России.
Контрольно-пропускной пункт безопасности у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи
20 февраля, 14:17
Кремль обеспокоен случаями невыдачи виз в США для работы в ООН
Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе.
Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.
Еще в 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
Здание министерства иностранных дел РФ
20 февраля, 16:16
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