Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма

В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма

"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине", — говорится в документе.

Воссоединение Крыма с Россией

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".