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2020-02-26T02:35+0300
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Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
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РИА Новости

Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма

01:36 26.02.2020 (обновлено: 02:35 26.02.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, которое президент направил в конгресс.
По мнению Трампа, "действия и политика лиц, подрывающие демократические процессы и институты на Украине; угрожающие ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; способствующие незаконному присвоению ее активов, а также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
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"Поэтому я определил, что необходимо продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с (событиями на) Украине", — говорится в документе.
Указ 13660 подписал президент США Барак Обама 6 марта 2014 года, то есть до референдума в Крыму. Затем последовали еще несколько указов, которые предусматривали дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц.

Воссоединение Крыма с Россией

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Архангел Гавриил
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Места на "Союзах" у нас забронированы до 2050 года и для сша мест нет - это так чтоб им жизнь не казалась мёдом
26 февраля, 03:26
Архангел Гавриил
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