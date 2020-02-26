Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

АММАН, 26 фев - РИА Новости. Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.

Так называемая Православная церковь Украины ( ПЦУ ) была создана в конце 2018 года при участии Константинопольского патриарха Варфоломея и украинских властей, в нее вошли несколько раскольнических объединений. Получив "томос об автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви не признали ПЦУ и прекратили евхаристическое общение с Константинополем, отметив, что на Украине действует лишь одна каноническая (всеми признанная) церковь - Украинская православная церковь

Ситуация в мировом православии усложнилась после того, как в 2019 году "новую церковь" Украины признали предстоятели Элладской и Александрийской церквей архиепископ Иероним и патриарх Феодор. В ответ в Московском патриархате заявили, что РПЦ прервет общение с теми архиереями этих церквей, которые признают раскольников и будут служить с ними. По мнению представителей Русской церкви , свое решение Иероним и Феодор приняли вынужденно из-за сильного давления различных "внешних сил", в том числе со стороны США.

Чтобы избежать углубления раскола православного мира и как-то разрешить вопрос с "украинской автокефалией", Иерусалимский патриарх Феофил III предложил главам 14-ти поместных церквей собраться на канонической территории Иерусалимского патриархата, в Иордании. Это предложение он впервые озвучил в ноябре прошлого года в Москве, куда приехал на вручение ему ежегодной премии Фонда единства православных народов (ФЕПН).

"Цель данного собрания, обозначенная патриархом Феофилом - обсуждение вопроса о сохранении церковного единства. К сожалению, на сегодня фактом является наличие разделений и серьёзных разногласий между поместными церквами. Существует опасность глубокого раскола в православной церкви. Преодолеть эти разделения можно только путём честного и братского диалога и общими усилиями всех общепризнанных автокефальных церквей. Надеемся, что предстоящая встреча станет важным этапом в этом направлении", - сказал РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

На предложение патриарха Феофила откликнулись не все. Одним из первых ответил отказом глава Элладской церкви, причем свое заявление журналистам он сделал сразу после встречи с американским послом в Греции. Такой же ответ дали и предстоятели Кипрской и Албанской церквей, которые мотивировали свое решение тем, что созывать подобные мероприятия всеправославного масштаба якобы имеет право лишь Константинопольский патриарх. Сам патриарх Варфоломей также заявил, что не поедет в Иорданию.

В свою очередь Грузинская патриархия в феврале обнародовала заявление, в котором сообщалось о том, что она не будет направлять свою делегацию в Иорданию, поскольку в совещании не будут участвовать все церкви.

В самый последний момент, за несколько дней до начала Амманского совещания, от участия в нем отказались также Антиохийский и Болгарский патриархаты, при этом в официальных сообщениях этих церквей четко не пояснялась причина подобного шага. В заявлении медиа-центра Антиохийского патриархата причина отказа мотивировалась некой "предоставленной информацией", а также "заботой о том, чтобы избежать какого-либо увеличения расхождений и углубления разрыва между братьями".

В то же время поддержали инициативу Иерусалимского патриарха пять церквей: Русская, Сербская, Румынская, Польская церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. Как ожидается, во встрече примут участие три патриарха: Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл и Сербский Ириней, а также первоиерарх Чешской церкви митрополит Ростислав. Румынская и Польская церкви по разным причинам не будут представлены в Аммане своими предстоятелями, но эти церкви отправили туда свои делегации, возглавляемые архиереями.

До сих пор не была заявлена публично лишь позиция Александрийского патриархата относительно его участия в межправославном совещании. Однако, учитывая следование Александрийского патриарха Феодора "в фарватере" Константинополя и недавнее признание им ПЦУ, можно предположить, что он (а с ним и вся Александрийская церковь) также проигнорирует предложение Иерусалима. Тем более что в поддержку этой инициативы Феодор также не высказался.

Конкретная повестка встречи в Аммане, которая пройдет одним днем 26 февраля, не разглашается. Ранее в отделе внешних церковных связей Московского патриархата сообщали, что совместные богослужения участников совещания не планируются, также предполагается, что церковные делегации встретятся с королём Иордании Абдаллой ибн-Хусейном. "Мы надеемся, что встреча в Аммане положит начало и другим подобным встречам, в которых наша православная семья сейчас нуждается", - надеется митрополит Иларион.