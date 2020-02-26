На западе Германии впервые выявили случай заражения коронавирусом

По его данным, речь идет о супружеской паре из коммуны Зельфкант в возрасте около 50 лет. Изначально врачи в городе Эркеленц подозревали у супругов легочную инфекцию, однако у мужчины уже подтвердился коронавирус. Состояние его здоровья критическое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. По информации WDR, мужчину отправили в университетскую клинику Дюссельдорфа.