На западе Германии впервые выявили случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявили в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, передает местная телерадиокомпания WDR со ссылкой на главу администрации района Хайнсберг Штефана Пуша.
По его данным, речь идет о супружеской паре из коммуны Зельфкант в возрасте около 50 лет. Изначально врачи в городе Эркеленц подозревали у супругов легочную инфекцию, однако у мужчины уже подтвердился коронавирус. Состояние его здоровья критическое, он подключен к аппарату искусственного дыхания. По информации WDR, мужчину отправили в университетскую клинику Дюссельдорфа.
Во вторник первый случай коронавируса обнаружили в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии возросло до 18. Большинство случаев зафиксировано в федеральной земле Бавария.
Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
13 февраля, 11:02РИА НаукаУченые выяснили, как долго коронавирус живет на предметах