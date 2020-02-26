Врачей из Терской больницы уволили после застолья на рабочем месте

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Руководство Терской районной больницы и поликлиники в Руководство Терской районной больницы и поликлиники в Кабардино-Балкарии уволят после публикации ролика, на котором медики в рабочее время едят в одном из кабинетов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

"Произошедшее в поликлинике ЦРБ Терского района совершенно неприемлемо. Уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело", — заявили в ведомстве.

Представители минздрава субъекта Федерации добавили, что уже во вторник расторгли трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района.

Ранее в Сети разместили ролик , на котором засняли врачей, обедавших в одном из кабинетов в то время, когда в коридоре родители с больными детьми ожидали приема. Автор этих кадров заявил, что медики при этом распивали спиртные напитки.