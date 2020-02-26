Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T01:16+0300
https://ria.ru/20200226/1565202463.html
Врачей из Терской больницы уволили после застолья на рабочем месте
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565115435_0:345:988:901_1036x0_80_0_0_5361909cf18a999a7b3f26f122352241.jpg
РИА Новости

Врачей из Терской больницы уволили после застолья на рабочем месте

01:16 26.02.2020
3695
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Руководство Терской районной больницы и поликлиники в Кабардино-Балкарии уволят после публикации ролика, на котором медики в рабочее время едят в одном из кабинетов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
"Произошедшее в поликлинике ЦРБ Терского района совершенно неприемлемо. Уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело", — заявили в ведомстве.
Представители минздрава субъекта Федерации добавили, что уже во вторник расторгли трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района.
Ранее в Сети разместили ролик, на котором засняли врачей, обедавших в одном из кабинетов в то время, когда в коридоре родители с больными детьми ожидали приема. Автор этих кадров заявил, что медики при этом распивали спиртные напитки.
Вы еле сидите: поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане
6 апреля 2018, 18:15
"Вы еле сидите": поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане
В региональном минздраве обещали, что инцидент не останется без внимания, а всех ответственных накажут в соответствии с законом.
6645677
Обсудить 3
Кабардино-Балкарская Республика (КБР)ЗдоровьеТерский районРоссияРаботаАлкогольПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
В чане с водой в центре Москвы обнаружили тело мужчины
Черное море в Адлерском районе Сочи
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Московский Кремль
Экономисты оценили последствия новых санкций против России
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Рубли
Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
Сотрудник полиции
В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре эвакуируют все школы
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия
На западе Германии впервые выявили случай заражения коронавирусом
Завтрак
Диетолог раскрыла секрет правильного завтрака
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Нью-Йорк
США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату, сообщил источник
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
Вид площади Независимости в Киеве
Политолог объяснил слова о "новой эре" в отношениях России и Украины
Сотрудник МЧС
В Подмосковье горят два склада на площади 4000 "квадратов"
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Сотрудник МЧС
Пропавших в Сочи детей ищут более 140 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
Лента новостейМолния