Путин подведет итоги работы МВД

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД в среду подведет итоги работы ведомства за 2019 год и определит задачи на нынешний год, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать шестого февраля президент РФ Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России. Традиционно в ходе заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за 2019 год, а также определены основные направления работы на 2020 год", - говорится в сообщении.

По информации МВД , в 2019 году в стране было зарегистрировано более 2 миллионов преступлений, что на 1,6% выше уровня 2018 года. Сотрудники МВД раскрыли более 1 миллиона преступлений. В то же время нераскрытыми остались 915,2 тысячи преступлений. В результате преступных посягательств в 2019 году погибло 23,9 тысячи человек (на 8,1% выше уровня 2018 года), здоровью 38,3 тысячи человек причинен тяжкий вред.

Ущерб от преступлений составил 627,7 миллиарда рублей, что на 11,5% больше аналогичного показателя 2018 года. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, по сравнению с 2018 годом уменьшилось на 3,3% и составило 26,6 тысячи.

В прошлом году было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 68,5% больше чем в предыдущем году. В 2019 году на 4,1% сократилось число преступлений экономической направленности – до 104,9 тысячи. Материальный ущерб от них составил 447,2 миллиарда рублей.