Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-26T00:58+0300
https://ria.ru/20200226/1565202228.html
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
https://cdn21.img.ria.ru/images/152634/27/1526342748_0:189:2016:1323_1036x0_80_0_0_98eaba590ebf39c7738e55994c4f6b47.jpg
РИА Новости

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

00:53 26.02.2020 (обновлено: 00:58 26.02.2020)
496
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСтолица Иордании город Амман
Столица Иордании город Амман
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Столица Иордании город Амман. Архивное фото
АММАН, 26 фев - РИА Новости. Главы и представители шести православных церквей приехали на межправославное совещание в Амман, сообщил РИА Новости один из участников совещания.
В Амман прибыли патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Иерусалимский Феофил III, Сербский Ириней, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, делегации Румынской и Польской церквей.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
21 февраля, 08:00Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: встреча в Аммане — этап в предотвращении раскола
"Шесть церквей участвуют", - сказал один из митрополитов. В последние дни от участия во встрече отказались Антиохийский патриархат и Болгарская церковь, а также архиепископ Албанский Анастасий.
Встреча в Иордании проходит в среду по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила, который предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола православного мира. Инициатива была озвучена во время его визита в Москву в ноябре 2019 года. Иордания была выбрана местом встречи с учетом того, что Антиохийский патриарх Иоанн X мог не получить израильскую визу из-за вражды между Израилем и Сирией, или после поездки в Израиль его могли не пропустить сирийские пограничники. Ряд предстоятелей отказались от предложения патриарха Феофила, в том числе Константинопольский патриарх Варфоломей, действия которого и стали причиной раскола.
Киево-Печерская лавра
10 февраля, 19:22Религия и мировоззрение
Игуменья: ни один монастырь в Украине не перешел в раскольническую ПЦУ
По словам источников РИА Новости в греческих церковных кругах, сам Варфоломей не смог организовать подобную встречу, и на всех предстоятелей оказывалось сильное давление с целью сорвать встречу в Аммане. СМИ Фанара, района Стамбула, где расположена Константинопольская патриархия, развернули кампанию против тех предстоятелей, кто принял приглашение Феофила.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
21 февраля, 19:00
Встреча глав православных церквей в Аммане: кто участвует, а кто нет
1210105
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеПольская православная церковьРумынская православная церковьПравославная церковь Чешских земель и СловакииПатриарх Сербский ИринейСербская православная церковьИоанн X (Патриарх Антиохийский и всего Востока)Феофил III (Патриарх Иерусалимский)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьАмман (город)Иордания
Рекомендуем
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В СНБО прокомментировали ситуацию с самописцами сбитого Boeing
Амман
Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
Черное море в Адлерском районе Сочи
Очевидец рассказала, как детей в Сочи унесло в море
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл прибыл в Амман на межправославное совещание по Украине
Президент РФ Владимир Путин
Путин подведет итоги работы МВД
Верба
В национальном парке Приморья зацвела верба
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Вид площади Независимости в Киеве
Политолог объяснил слова о "новой эре" в отношениях России и Украины
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США расширили санкции против России
Президент США Дональд Трамп
Трамп на год продлил антироссийские санкции из-за Крыма
Германия, земля Северный Рейн-Вестфалия
На западе Германии впервые выявили случай заражения коронавирусом
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в суде
Суд решит, освобождать ли из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус сообщила, что сыграет пекаря из Подмосковья
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:59Спутники помогли обнаружить 70% незаконных вырубок леса
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
Лента новостейМолния