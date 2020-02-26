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Суд решит, освобождать ли из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова
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РИА Новости

Суд решит, освобождать ли из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

00:33 26.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Денис Коновалов в суде
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в суде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в суде
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следователя о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил наркотики журналисту Ивану Голунову.
"Следователь ходатайствует об изменении Денису Коновалову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
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Ранее Коновалов дал показания на экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов дал показания, что якобы Ляховец указал ему подбросить наркотики Голунову. Из материалов дела известно, что бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден как-то содержать жену и двух сыновей, один из которых - инвалид.
Ранее суд отправил в СИЗО до 29 марта пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), части 4 статьи 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности) и части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Предполагаемый подельник Коновалова Уметбаев также частично признал вину, но только в применении физической силы.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции были уволены по решению главы МВД Владимира Колокольцева в связи с этим скандалом, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
4 февраля, 14:36
Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ
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Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваБасманный суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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