Суд решит, освобождать ли из СИЗО одного из фигурантов дела Голунова

Ранее Коновалов дал показания на экс-начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца. Как заявлял РИА Новости адвокат Алексей Коврижкин, на очной ставке Коновалов дал показания, что якобы Ляховец указал ему подбросить наркотики Голунову. Из материалов дела известно, что бывший старший оперативник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Коновалов сейчас нигде не работает, при этом вынужден как-то содержать жену и двух сыновей, один из которых - инвалид.