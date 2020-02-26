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Путин встретится с рабочей группой по изменениям в Конституцию
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РИА Новости

Путин встретится с рабочей группой по изменениям в Конституцию

00:16 26.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, которая, как ожидается, представит главе государства конкретный текст предлагаемых изменений.
Не исключено, что участники встречи вновь вернутся к вопросу о процедуре общероссийского голосования по предложенным изменениям, может быть озвучена и непосредственно дата его проведения.
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Очередную встречу Путина с профильной рабочей группой анонсировали накануне в Кремле. По данным пресс-службы президента, в ней примут участие законодатели, представители органов исполнительной власти, видные общественные деятели, представители искусства и науки.
Судя по заявлениям трех сопредседателей рабочей группы, на повестке обсуждения могут оказаться и содержание поправок, и вопросы, связанные с проведением всероссийского голосования по ним. Так, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников во вторник отмечал, что рабочая группы выходит "на финишную прямую с точки зрения подготовки текста" поправок. При этом, по его словам, преамбулу основного закона на данный момент менять не планируется.
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Директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева предположила, что уже 26 февраля может быть названа дата общероссийского голосования по поправкам. Со своей стороны один из трех сопредседателей, сенатор Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что группа в рамках запланированной встречи с президентом обсудит уже сам текст поправок - доложит главе государства итоги своей работы в этой части.

Итоги прошлой встречи

Последняя подобная встреча президента с членами рабочей группы состоялась чуть менее двух недель назад - 13 февраля. Тогда участники высказывали в основном свои идеи по возможным поправкам, но был сделан и акцент на некоторых аспектах проведения голосования. Например, было предложено провести его в будний день, который для этого должен быть объявлен выходным. Президент эту идею рабочей группы поддержал.
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Уже на следующий день, 14 февраля, глава государства распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в конституцию. Согласно его распоряжению, организацией займется Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России; Путин также поручил правительству оперативно выделить Центризбиркому из бюджета необходимые на эти цели деньги, отметив, что объем средств не может быть меньше суммы, выделенной на президентские выборы 2018 года. Согласно отчету ЦИК, на подготовку и проведение той избирательной кампании было потрачено чуть более 14 миллиардов 259 миллионов рублей.

Вопрос о дате голосования пока открыт

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заверила, что комиссия готова обеспечить голосование по поправкам в конституцию для всех граждан России не только в любой части страны, но и за рубежом - в тот день, который определит законодатель.
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Между тем дата голосования все еще не объявлена. В социальных сетях и СМИ ранее фигурировали различные предположения насчет сроков, в качестве возможной даты называли, например, 22 или 29 апреля, озвучивалась даже возможность задействовать несколько дней с 19 по 22 апреля. В Кремле в ответ неизменно подчеркивали, что дата пока не объявлена и никаких решений на этот счет не принималось. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что сроки голосования по поправкам могут обсудить в среду на встрече Путина с рабочей группой, если этот вопрос будет поднят.
Известно, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству планирует рассмотреть процедуру общероссийского голосования на дополнительном заседании 27 февраля. В рабочей группе сообщали, что вопрос о дате голосования будет решен до второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию - оно, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, может состояться уже 10 марта.
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В рабочей группе рассказали о предложенных поправках в Конституцию
Сенатор Клишас сообщал, что после того, как закон о поправке в конституцию поступит к ним в Совет Федерации, он будет рассмотрен не одним профильным комитетом, а всеми комитетами верхней палаты. Между тем во вторник стало известно, что Совфед подготовил проект постановления, согласно которому процедура рассмотрения поправок в СФ будет прекращена, если они не будут поддержаны не менее чем двумя третями региональных парламентов.

Поправки вступят в силу только после голосования

Песков во вторник также разъяснил журналистам, как будет проходить процедура принятия поправок в конституцию, подчеркнув, что они вступят в силу только после общероссийского голосования. По его словам, сейчас речь идет о том, что после рассмотрения парламентом президент подписывает соответствующий закон, но большая часть положений вступает в силу только после голосования. Он также оговорился, что пока обсуждаются разные варианты.
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Сам Путин ранее допускал, что может не подписать закон о поправке к конституции, по его словам, все будет зависеть от результатов общероссийского обсуждения: "Только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать". Как отмечал президент, для него важно, чтобы этот закон вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования, "чтобы это был реальный плебисцит и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в основной закон".

Аспекты организации голосования

Глава ЦИК Памфилова заявляла ранее, что правовой базой для общероссийского голосования по поправкам в конституцию должен стать новый специальный закон, который рассматривается Госдумой, а не закон о президентских выборах. Во вторник в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступила поправка в проект об изменении конституции, которая регламентирует некоторые аспекты организации голосования.
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В частности, оно будет назначено указом президента, который должен содержать вопрос, выносимый на голосование, а ЦИК в трехдневный срок со дня опубликования указа должна будет утвердить порядок его проведения. Для голосования могут быть задействованы портал Госуслуг, МФЦ, дистанционное электронное голосование.
При этом если голосование назначается на рабочий день, он будет объявлен нерабочим, следует из предложенной поправки. В голосовании смогут принимать участие россияне старше 18 лет, за исключением недееспособных или содержащихся в местах лишения свободы; результаты Центризбирком должен будет определить не позднее чем через пять дней после его проведения.
Пока не объявлено, как именно будет проходить голосование - будет ли процедура предполагать голосование сразу за весь пакет предложенных поправок, учитывая, что они относятся в разным сферам. Песков посоветовал журналистам адресовать этот вопрос рабочей группе. Вместе с тем, глава ЦИК убеждена, что в соответствующем бюллетене будет только две графы - "да" или "нет".
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Во вторник Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал итоги опроса о намерении граждан участвовать в предстоящем голосовании по поправкам. Согласно данным социологов, принять участие в нем хотят порядка 66% россиян, в том числе 41% заявили, что точно придут проголосовать. По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, почти четверть респондентов (23%) еще не определились, а вот 11% россиян участвовать в голосовании не планируют.

История вопроса

Тема возможных изменений конституции была затронута президентом в этом году в послании Федеральному собранию, а до этого прозвучала в декабре на большой пресс-конференции Путина. Тогда он подчеркнул, что менять основную часть документа или принимать новый не нужно, но допустил возможность внесения отдельных изменений. В частности, он отметил, что можно было бы убрать оговорку "подряд" в норме о количестве президентских сроков.
В январе Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, где было отражено в том числе и это предложение. Кроме того, президентский проект содержал также ряд идей, которые были озвучены в послании парламенту 15 января, например предложение закрепить в основном законе регулярную индексацию пенсий и норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума. Также поправками предлагается отразить в конституции статус и роль Госсовета, ввести запрет иметь иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, занимающих важнейшие в РФ должности, включая премьера, министров и губернаторов. Кроме того, предложенные изменения призваны прямо гарантировать приоритет конституции в российском правовом пространстве.
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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Госдума уже поддержала президентский законопроект в первом чтении. Главой государства также была сформирована специальная рабочая группа по подготовке поправок. Сопредседатели группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в послании ФС, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности. Сейчас группа работает над поправками ко второму чтению законопроекта, которое может состояться 10 марта.

Предложения рабочей группы

В процессе обсуждения звучали очень разные предложения, например о наделении бывших президентов правом пожизненно входить в Совет Федерации, об увеличении президентской квоты в СФ, о включении в текст основного закона национальных проектов и множество других. Как сообщила Хабриева на минувшей неделе, к тому моменту в их рабочую группу поступило более различных 600 предложений о поправках к основному закону. По ее оценке, общее число поправок на тот момент составляло 117 – это изменения по меньшей мере в 39 статей конституции при возможном введении трех новых статей.
На встрече с президентом 13 февраля члены рабочей группы и сами озвучили много дополнительных предложений: от идеи внести норму о запрете отчуждения территорий РФ или закрепить в преамбуле статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне до предложений об охране природы, уникальном наследии культуры или приоритете традиционных ценностей.
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Ряд идей нашли поддержку президента. Впрочем, он отметил, что все озвученные предложения в конституции детализировать было бы невозможно, обратив внимание на то, что не вошедшие в основной закон идеи не должны будут потеряться - их необходимо проанализировать на уровне парламента, кабмина, регионов.
Некоторые из высказанных на той встрече предложений уже учтены в законопроекте об изменениях конституции ко второму чтению. Сообщалось, что уже включены в поправки положения о защите семьи, охране окружающей среды и формировании ответственного отношения к животным, а также о государственной поддержке научно-технологического развития страны. Как отмечал сенатор Клишас, прозвучавшие на встрече предложения насчет положений о традиционном браке как союзе мужчины и женщины, уважении исторической памяти и вере могут быть включены не в преамбулу Конституции, а в ее основной текст.
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Кроме того, группой депутатов и сенаторов в законопроект ко второму чтению уже были внесены поправки, согласно которым президент будет осуществлять общее руководство правительством, а премьер будет нести персональную ответственность перед президентом за работу кабмина. Также была предложена поправка о том, что экс-президент обладает неприкосновенностью, но может быть лишен ее в порядке, определенном статьей 93 Конституции РФ.
Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов на днях сообщал, что партия предлагает прописать в конституции механизм лишения российского гражданства, в частности речь идет о террористах и педофилах. Однако сенатор Клишас заявил журналистам, что это предложение СР противоречит пункту 3 статьи 6 Конституции РФ и не может быть реализовано; он отметил, что будет выступать против. Буквально накануне очередной встречи с президентом член рабочей группы Ольга Баталина высказала мнение, что также в основном законе нужно закрепить обязанность государства по уходу за детьми, оставшимися без попечения родителей.
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