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В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса
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РИА Новости

В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

00:02 26.02.2020 (обновлено: 05:54 26.02.2020)
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© AP Photo / Xinhua/Xiao YijiuМедсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
Медсестры работают в отделении интенсивной терапии, специализирующемся на пациентах, инфицированных коронавирусом в Ухане
© AP Photo / Xinhua/Xiao Yijiu
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.
"Я прогнозирую, что мы сможем начать испытания (вакцины) на людях в течение полутора месяцев", — заявил Фаучи на пресс-конференции.
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По его словам, в целом первая фаза испытаний вакцины продлится около трех месяцев. На этом этапе вакцину испытают на 45 людях, а на следующем этапе — "на сотнях, а то и на тысячах людей".
"Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет шесть-восемь месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины (для широкого применения), то это год-полтора", — резюмировал Фаучи.

Новая коронавирусная инфекция

В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.
В материковом Китае число зараженных уже превысило 78 тысяч человек, умерли 2715, выздоровели более 29 тысяч.Крупные вспышки коронавируса отмечены также за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.
Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян.
Кроме того, были приостановлены авиаперелеты в КНР, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД также прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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