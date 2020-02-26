В США назвали сроки изготовления вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Вакцину от коронавируса в Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил директор Национального института здоровья Энтони Фаучи.

"Я прогнозирую, что мы сможем начать испытания (вакцины) на людях в течение полутора месяцев", — заявил Фаучи на пресс-конференции.

По его словам, в целом первая фаза испытаний вакцины продлится около трех месяцев. На этом этапе вакцину испытают на 45 людях, а на следующем этапе — "на сотнях, а то и на тысячах людей".

"Даже если все делать со скоростью ракеты, то это займет шесть-восемь месяцев. Поэтому если мы говорим о доступности вакцины (для широкого применения), то это год-полтора", — резюмировал Фаучи.

Новая коронавирусная инфекция

В конце 2019 года власти КНР сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения, заболеванию присвоили название Covid-19.

В материковом Китае число зараженных уже превысило 78 тысяч человек, умерли 2715, выздоровели более 29 тысяч.Крупные вспышки коронавируса отмечены также за пределами Китая, в том числе в Южной Корее, Иране и Италии.

Российское правительство для борьбы с распространением Covid-19 ранее запретило въезд гражданам КНР, закрыло участки границы с Китаем на Дальнем Востоке, сократило количество пересечений границы с Монголией, отменило рабочие визы, а из провинции Хубэй, эпицентра распространения болезни, вывезли находящихся там россиян.