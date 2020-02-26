"Ему стоит застрелиться". Кто назвал факты о Майдане "выдумкой Кремля"

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко убеждали грузинского генерала Тристана Цителашвили объявить рассказ о снайперах на Майдане "выдумкой Кремля". Но официальный Киев не хочет и не может расследовать те события — потому что их участники уже амнистированы. Кто заинтересован в том, чтобы дело окончательно рассыпалось, разбиралось РИА Новости.

Предложение на большую сумму

Бывший командир батальона "Пантера" Цителашвили в комментарии РИА Новости подтвердил, что ему предлагали опровергнуть его собственные слова о грузинских снайперах на Майдане, пообещав "значительную сумму денег". "Предложение о сотрудничестве" передали через некоего Богдана Жука, приехавшего в Тбилиси из Киева. Генерал утверждает, что боевики, нанятые Михаилом Саакашвили, сейчас ищут в Грузии тех самых стрелков с Майдана, — чтобы их ликвидировать.

Информацию о причастности бывших грузинских военнослужащих к убийствам на Майдане Цителашвили собирает с 2014 года. Он предлагал Владимиру Зеленскому рассказать, кто и как расстреливал людей. В Киеве не откликнулись. Зато представители бывшего президента Украины Петра Порошенко посоветовали Цителашвили объявить все это выдумкой.

В 2018-м РИА Новости публиковало показания грузинских снайперов Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили. Вместе с группой соотечественников они были на Майдане. Как утверждал Нергадзе, его и сослуживцев "на работу" в Киев пригласил советник Саакашвили Мамука Мамулашвили, который впоследствии командовал так называемым грузинским легионом, воевавшим против ополчения в Донбассе. Огонь на поражение в центре города снайперы открыли по указанию Сергея Пашинского, тогда депутата Верховной рады. Именно Пашинский обеспечил всех оружием и даже сам стрелял. За эти "услуги" группе Нергадзе выплатили десять тысяч долларов, обещали еще пятьдесят тысяч.

Бывший депутат Надежда Савченко подтвердила, что в 2014-м у оппозиции на Майдане было оружие и его применяли по распоряжению лидеров протеста. "Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас — в Раде. Я видела, как Парубий (тогда — спикер парламента. — Прим. ред.) заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", — сообщила Савченко изданию "Страна.ua". Позднее она уточнила, что имела в виду не Парубия, а Пашинского.

Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский в комментарии РИА Новости отметил, что в ходе расследования стрельбы на Майдане на его подзащитных и их родственников постоянно оказывали давление из прокуратуры. "Говорили: дай показания те, которые мы тебе скажем, иначе будешь сидеть в тюрьме, — сообщил юрист. — По сути, требовали оговорить себя".

При Порошенко дело сопровождалось громкими заявлениями, но с места не двигалось. Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в 2016-м объяснял затруднения тем, что подозреваемые — бойцы "Беркута" — не "раскалываются". "Ни один сотрудник "Беркута" и других подразделений, что были во время тех событий на Майдане, не предоставил определяющих показаний. Они все скрывают", — жаловался чиновник.

То есть Горбатюк косвенно признавал, что подследственные не соглашались себя оговаривать, а фактов, доказывающих их вину, у прокуратуры не было.

Зато силовик выгораживал лидеров Майдана. Например, по поводу того, что 18 февраля 2014-го протестующие нашли в багажнике машины Пашинского винтовку, прокурор заявил: "Оснований считать, что он в кого-то стрелял, нет". А широко известную видеозапись этого эпизода объявили элементом "российской пропаганды".

© РИА Новости Заявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины © РИА Новости Заявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины

В 2016-м же участник Майдана львовянин Иван Бубенчик в интервью СМИ признал, что убивал сотрудников правоохранительных органов из огнестрельного оружия. Но следствие не спешило использовать его показания. Спустя два года заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская выступила против ареста Бубенчика и изменила ему меру пресечения. Процесс над "активистом" не состоялся, а позднее Бубенчик отказался от своих слов. Впрочем, ему и так нечего было опасаться: все майдановцы амнистированы специальным законом.

В октябре 2019-го после пяти лет "расследования" дела Майдана Горбатюк ушел из Генпрокуратуры. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, исследовав официальные документы, выявила, что гибель нескольких десятков лиц, значившихся в списке "небесной сотни", вообще не связана со стрельбой на Майдане. Среди посмертно удостоенных звания героев Украины были самоубийцы, жертвы драк и неквалифицированной медицинской помощи, погибшие при невыясненных обстоятельствах.

Амнистия или госпереворот

Выяснилось, что следователям и прокурорам, занимавшимся делом Майдана, платили из фонда "Возрождение", связанного с американским финансистом Джорджем Соросом. Об этом недавно рассказал украинский юрист, бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, эту информацию он получил на Международном экономическом форуме в Давосе. "Иными словами, расследование убийств на Майдане целенаправленно финансировалось иностранным фондом и происходило с конкретным техническим заданием за деньги", — подчеркнул Портнов. Вскоре Генпрокуратура Украины подтвердила, что "Возрождение" финансировало загранкомандировки сотрудников надзорного ведомства.

Назначенный в 2019-м генеральным прокурором Руслан Рябошапка также связан со структурами Джорджа Сороса. Портнов сделал вывод, что разобраться с тем, как происходило "расследование", удастся только "после смены близкого к этому фонду прокурора Рябошапки". Тогда и установят "всех причастных к получению незаконного финансирования и поставленные перед ними задания и цели", отметил бывший советник Януковича.

Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова подняла вопрос об отмене амнистии участникам Майдана, вызвав негодование в стане сторонников Порошенко. "Поставленная Зеленским глава ГБР Венедиктова прямым текстом требует отменить закон о запрете преследований участников Майдана. Потому что он мешает "объективному расследованию убийств правоохранителей", — возмущался депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

Член парламента предыдущего созыва Игорь Мосийчук считает, что "расследование саботировали те, кто его вел". "Горбатюку стоит выйти на Майдан и застрелиться. Какие перспективы дела я вижу? Сейчас — никаких", — констатирует он. Такой пессимизм он объясняет тем, что нынешняя власть тоже не заинтересована в объективном освещении тех событий. "Если бы в парламенте не было столь большой группы Сороса, можно было бы создать временный трибунал по всем художествам того времени и публично их расследовать".

Но идею отмены амнистии для майдановцев политик не поддерживает. "Надо провозгласить общую амнистию. Чтобы Украина развивалась далее, нужно перевернуть кровавую страницу Майдана, начать диалог, примирение украинцев".

Киевский адвокат Татьяна Монтян объясняет, в чем трудность. "Отмена индульгенции будет нарушением конституции и всех основ права, так как закон обратной силы не имеет, — указывает юрист. — Есть два варианта. Первый — (отмена закона. — Прим. ред.) по процессуальным моментам, повод — "кнопкодавство" (голосование за другого. — Прим. ред.). Это мягкий вариант. Второй — признать Майдан госпереворотом, а Александра Турчинова — не имевшим права исполнять обязанности президента страны. Но я не вижу пламенной готовности власти объявлять "революцию" госпереворотом". По ее словам, политическая верхушка стоит перед выбором: "либо кардинально ломать правовую систему, либо озадачить конституционный суд вопросом, был ли Майдан государственным переворотом". "Кому сейчас это надо? — задается Монтян вопросом. — Жить надо дальше всем, а мясо из котлет не восстановишь".