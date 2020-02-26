Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-26T08:00+0300
https://ria.ru/20200226/1565197422.html
"Ему стоит застрелиться". Кто назвал факты о Майдане "выдумкой Кремля"
https://cdn22.img.ria.ru/images/155654/17/1556541749_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_d0ddebb3c19c6fdbe5c13f7df11c694c.jpg
РИА Новости

"Ему стоит застрелиться". Кто назвал факты о Майдане "выдумкой Кремля"

08:00 26.02.2020
49547
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Антон Лисицын. Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко убеждали грузинского генерала Тристана Цителашвили объявить рассказ о снайперах на Майдане "выдумкой Кремля". Но официальный Киев не хочет и не может расследовать те события — потому что их участники уже амнистированы. Кто заинтересован в том, чтобы дело окончательно рассыпалось, разбиралось РИА Новости.

Предложение на большую сумму

Бывший командир батальона "Пантера" Цителашвили в комментарии РИА Новости подтвердил, что ему предлагали опровергнуть его собственные слова о грузинских снайперах на Майдане, пообещав "значительную сумму денег". "Предложение о сотрудничестве" передали через некоего Богдана Жука, приехавшего в Тбилиси из Киева. Генерал утверждает, что боевики, нанятые Михаилом Саакашвили, сейчас ищут в Грузии тех самых стрелков с Майдана, — чтобы их ликвидировать.
Информацию о причастности бывших грузинских военнослужащих к убийствам на Майдане Цителашвили собирает с 2014 года. Он предлагал Владимиру Зеленскому рассказать, кто и как расстреливал людей. В Киеве не откликнулись. Зато представители бывшего президента Украины Петра Порошенко посоветовали Цителашвили объявить все это выдумкой.
В 2018-м РИА Новости публиковало показания грузинских снайперов Кобы Нергадзе и Александра Ревазишвили. Вместе с группой соотечественников они были на Майдане. Как утверждал Нергадзе, его и сослуживцев "на работу" в Киев пригласил советник Саакашвили Мамука Мамулашвили, который впоследствии командовал так называемым грузинским легионом, воевавшим против ополчения в Донбассе. Огонь на поражение в центре города снайперы открыли по указанию Сергея Пашинского, тогда депутата Верховной рады. Именно Пашинский обеспечил всех оружием и даже сам стрелял. За эти "услуги" группе Нергадзе выплатили десять тысяч долларов, обещали еще пятьдесят тысяч.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСотрудники спецподразделения "Беркут" МВД Украины препятствуют попыткам сторонников евроинтеграции перекрыть движение по улице Крещатик в Киеве
Сотрудники спецподразделения Беркут МВД Украины препятствуют попыткам сторонников евроинтеграции перекрыть движение по улице Крещатик в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сотрудники спецподразделения "Беркут" МВД Украины препятствуют попыткам сторонников евроинтеграции перекрыть движение по улице Крещатик в Киеве
Бывший депутат Надежда Савченко подтвердила, что в 2014-м у оппозиции на Майдане было оружие и его применяли по распоряжению лидеров протеста. "Я видела, как приехал синий микроавтобус и оттуда вышли люди с оружием. Эти люди сейчас — в Раде. Я видела, как Парубий (тогда — спикер парламента. — Прим. ред.) заводил снайперов в гостиницу "Украина". Луценко стал генпрокурором для того, чтобы скрыть эти преступления", — сообщила Савченко изданию "Страна.ua". Позднее она уточнила, что имела в виду не Парубия, а Пашинского.
Адвокат бойцов спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский в комментарии РИА Новости отметил, что в ходе расследования стрельбы на Майдане на его подзащитных и их родственников постоянно оказывали давление из прокуратуры. "Говорили: дай показания те, которые мы тебе скажем, иначе будешь сидеть в тюрьме, — сообщил юрист. — По сути, требовали оговорить себя".
При Порошенко дело сопровождалось громкими заявлениями, но с места не двигалось. Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в 2016-м объяснял затруднения тем, что подозреваемые — бойцы "Беркута" — не "раскалываются". "Ни один сотрудник "Беркута" и других подразделений, что были во время тех событий на Майдане, не предоставил определяющих показаний. Они все скрывают", — жаловался чиновник.
То есть Горбатюк косвенно признавал, что подследственные не соглашались себя оговаривать, а фактов, доказывающих их вину, у прокуратуры не было.
Зато силовик выгораживал лидеров Майдана. Например, по поводу того, что 18 февраля 2014-го протестующие нашли в багажнике машины Пашинского винтовку, прокурор заявил: "Оснований считать, что он в кого-то стрелял, нет". А широко известную видеозапись этого эпизода объявили элементом "российской пропаганды".
© РИА НовостиЗаявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины
Заявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины
© РИА Новости
Заявление Кобы Нергадзе в судебные органы Украины
В 2016-м же участник Майдана львовянин Иван Бубенчик в интервью СМИ признал, что убивал сотрудников правоохранительных органов из огнестрельного оружия. Но следствие не спешило использовать его показания. Спустя два года заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская выступила против ареста Бубенчика и изменила ему меру пресечения. Процесс над "активистом" не состоялся, а позднее Бубенчик отказался от своих слов. Впрочем, ему и так нечего было опасаться: все майдановцы амнистированы специальным законом.
В октябре 2019-го после пяти лет "расследования" дела Майдана Горбатюк ушел из Генпрокуратуры. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, исследовав официальные документы, выявила, что гибель нескольких десятков лиц, значившихся в списке "небесной сотни", вообще не связана со стрельбой на Майдане. Среди посмертно удостоенных звания героев Украины были самоубийцы, жертвы драк и неквалифицированной медицинской помощи, погибшие при невыясненных обстоятельствах.

Амнистия или госпереворот

Выяснилось, что следователям и прокурорам, занимавшимся делом Майдана, платили из фонда "Возрождение", связанного с американским финансистом Джорджем Соросом. Об этом недавно рассказал украинский юрист, бывший советник президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов. По его словам, эту информацию он получил на Международном экономическом форуме в Давосе. "Иными словами, расследование убийств на Майдане целенаправленно финансировалось иностранным фондом и происходило с конкретным техническим заданием за деньги", — подчеркнул Портнов. Вскоре Генпрокуратура Украины подтвердила, что "Возрождение" финансировало загранкомандировки сотрудников надзорного ведомства.
Назначенный в 2019-м генеральным прокурором Руслан Рябошапка также связан со структурами Джорджа Сороса. Портнов сделал вывод, что разобраться с тем, как происходило "расследование", удастся только "после смены близкого к этому фонду прокурора Рябошапки". Тогда и установят "всех причастных к получению незаконного финансирования и поставленные перед ними задания и цели", отметил бывший советник Януковича.
© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка
© РИА Новости / Стрингер
Руслан Рябошапка
Глава Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова подняла вопрос об отмене амнистии участникам Майдана, вызвав негодование в стане сторонников Порошенко. "Поставленная Зеленским глава ГБР Венедиктова прямым текстом требует отменить закон о запрете преследований участников Майдана. Потому что он мешает "объективному расследованию убийств правоохранителей", — возмущался депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.
Член парламента предыдущего созыва Игорь Мосийчук считает, что "расследование саботировали те, кто его вел". "Горбатюку стоит выйти на Майдан и застрелиться. Какие перспективы дела я вижу? Сейчас — никаких", — констатирует он. Такой пессимизм он объясняет тем, что нынешняя власть тоже не заинтересована в объективном освещении тех событий. "Если бы в парламенте не было столь большой группы Сороса, можно было бы создать временный трибунал по всем художествам того времени и публично их расследовать".
Но идею отмены амнистии для майдановцев политик не поддерживает. "Надо провозгласить общую амнистию. Чтобы Украина развивалась далее, нужно перевернуть кровавую страницу Майдана, начать диалог, примирение украинцев".
© AFP 2020 / Sergei SupinskyТраурные мероприятия у памятника "Небесной сотне" в Киеве
Траурные мероприятия у памятника Небесной сотни в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Траурные мероприятия у памятника "Небесной сотне" в Киеве
Киевский адвокат Татьяна Монтян объясняет, в чем трудность. "Отмена индульгенции будет нарушением конституции и всех основ права, так как закон обратной силы не имеет, — указывает юрист. — Есть два варианта. Первый — (отмена закона. — Прим. ред.) по процессуальным моментам, повод — "кнопкодавство" (голосование за другого. — Прим. ред.). Это мягкий вариант. Второй — признать Майдан госпереворотом, а Александра Турчинова — не имевшим права исполнять обязанности президента страны. Но я не вижу пламенной готовности власти объявлять "революцию" госпереворотом". По ее словам, политическая верхушка стоит перед выбором: "либо кардинально ломать правовую систему, либо озадачить конституционный суд вопросом, был ли Майдан государственным переворотом". "Кому сейчас это надо? — задается Монтян вопросом. — Жить надо дальше всем, а мясо из котлет не восстановишь".
По ее мнению, расследование событий на Майдане не продвигалось из-за слишком очевидных фактов. А правда была неудобна всем сторонам. "Все знали, что стрелкам на Майдане дали задание отстрелять кастрюлеголовое дурачье, как куропаток, чтобы свалить это дело на Януковича. Что тут расследовать? Я общалась с Евгенией Закревской, которая на деньги Сороса имитировала защиту интересов родственников "небесной сотни". Ей было безразлично установление истины, главное — чтобы сказка не кончалась, чтобы шло гарантированное грантовое бабло", — заключает адвокат.
3182331625338
Обсудить 12
Страна.uaНадежда СавченкоВозрождениеПетр ПорошенкоГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийТбилисиГрузияКиевВ мире
Популярные комментарии
Ой...
26 февраля, 11:06
Сергей Новиков
51157020
Спасибо Автору за анализ!
26 февраля, 08:47
РСРадик Сафаргалиев
3200000
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Прохожие проходят мимо табло Токийской фондовой биржи
Экономика в свободном падении, люди счастливы
Мемориальный комплекс Катынь в Смоленской области
Польша готовится к "походу на Смоленск"
Кандидат в президенты США демократ Берни Сандерс
Это позор: Трамп и его главный противник объявлены "проектами Путина"
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
США победили Китай в Киеве: "Мотор Сич" достанется американцам
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Украинский военнослужащий
В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на "военное возвращение" Крыма
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
"Крым был бы наш": на украинском ТВ поспорили из-за русского языка
Премьер-министр, министром европейских и иностранных дел Республики Албания, действующий председатель ОБСЕ Эди Рама во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Председатель ОБСЕ прокомментировал ситуацию со Sputnik Эстония
Коронавирус
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
На месте стрельбы в Ханау около Франкфурта, Германия. 20 февраля 2020
Европейские элиты забыли уроки вековой давности
Симферопольское водохранилище в Крыму
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России"
Подросток играет за компьютером
Стала известна игра, виноватая в массовых убийствах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния