Атомные монстры Горшкова: каким видел флот СССР знаменитый адмирал

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Атомные тяжелые крейсеры, подводные ракетоносцы с ядерным вооружением и колоссальный запас прочности на десятилетия вперед — ровно 110 лет назад, 26 февраля 1910-го, родился выдающийся военачальник, адмирал флота Сергей Горшков. Он руководил Военно-морским флотом страны почти тридцать лет и превратил его в один из самых грозных в мире. Как создавался океанский ракетно-ядерный щит СССР и почему идеи Горшкова по-прежнему актуальны — в материале РИА Новости.

Подводный кулак

Уже в начале карьеры Горшков занялся программой развития подводного флота. Цель — значительно повысить ударные возможности ВМФ и укрепить позиции страны в противостоянии с США на просторах мирового океана.

В 1959-м флот получил на вооружение атомные подводные лодки проекта 658. Корабли погружались на глубину до трехсот метров, под водой развивали скорость до 26 узлов. Экипаж — 104 человека, автономность плавания — до 50 суток. Одна из этих подлодок, АПЛ К-178, в 1963-м первой в мире из подводных кораблей с ядерными баллистическими ракетами на борту совершила 16-дневный трансарктический подводный переход. К-178 преодолела четыре с половиной тысячи миль от Западной Лицы в Мурманской области на Дальний Восток, в бухту Крашенинникова. Потом такие экспедиции стали регулярными.

В первом трансарктическом походе экипаж освоил поиск в сплошном ледовом поле участков, подходящих для всплытия и стрельбы баллистическими ракетами. Моряки изучали рельеф дна, оценивали возможности радиосвязи и навигационной аппаратуры в высоких широтах. О важности этой операции говорит то, что подводную лодку и экипаж провожал в плавание лично адмирал Сергей Горшков.

Подводные лодки проекта 658 и модернизированного проекта 658М долгое время выступали противовесом американским атомным субмаринам и важной составляющей ядерной триады СССР. Они неоднократно совершали длительные походы к американским берегам, где выполняли патрулирование.

© Фото : Минобороны России Атомная подводная лодка К-178 проекта 658 © Фото : Минобороны России Атомная подводная лодка К-178 проекта 658

Дуэль с "Огайо"

Еще один проект, заставивший потенциальных противников СССР вкладывать огромные средства в развитие собственных подводных сил, — АПЛ проекта 667БДР "Кальмар", вооруженная баллистическими ракетами Р-29Р с моноблочной или разделяющейся боевыми частями. Каждый "Кальмар" нес на борту шестнадцать ракет мощностью порядка 600 килотонн. По точности эти комплексы не уступали ядерным ударам стратегических бомбардировщиков. Таким образом, "Кальмары" могли эффективно бить по площадям и поражать малоразмерные высокозащищенные объекты, такие как шахты межконтинентальных баллистических ракет.

Подводные крейсеры 667БДР оснащались современным гидроакустическим оборудованием, средствами космической связи и навигации. Скрытность обеспечивали малошумные пятилопастные винты. При этом корабли стали значительно комфортнее для экипажа: на борту появились спортзалы и даже солярий.

Большинство "Кальмаров" уже списаны и утилизированы. В составе ВМФ России сегодня числятся несколько кораблей этого типа, прошедшие модернизацию и ремонт. Командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц отмечал, что "Кальмары" по-прежнему в строю, боеготовы и успешно выполняют поставленные задачи. Их выведут из эксплуатации по мере поступления на вооружение новых атомных крейсеров проекта 955.

Важный и беспрецедентный проект командования ВМФ СССР — атомные подводные лодки проекта 941 "Акула". В стане атомоходов это настоящие гиганты — самые крупные подводные крейсеры в истории. Их создавали в ответ на американскую программу "Трайдент", в рамках которой строили субмарины "Огайо" с 24 ядерными межконтинентальными ракетами.

В СССР тоже разработали новую баллистическую ракету Р-39 с десятью боеголовками индивидуального наведения. Ее габариты — 16 метров в длину — и стартовая масса 90 тонн потребовали соответствующего носителя.

В 1981-м в ВМФ проступил первый крейсер проекта "Акула". Подводная лодка водоизмещением около 50 тысяч тонн длиной 172 и шириной более 20 метров несла на борту два десятка баллистических ракет.

"Акулы" строили по совершенно новой схеме. По сути, это были две совмещенные подводные лодки, параллельные друг другу. Сейчас в ВМФ России числится лишь одна субмарина этого проекта: АПЛ "Дмитрий Донской", адаптированная под испытания и обкатку нового ракетного комплекса "Булава".

Атомные крепости

Адмирал Сергей Горшков не оставлял без внимания и надводный флот. При нем созданы корабли, способные самостоятельно действовать в дальней океанской зоне в отрыве от основных сил и береговых баз. Особое место в их ряду занимают атомные ракетные крейсеры проекта 1144 "Орлан".

Первый из четырех крейсеров начали строить в 1973-м. Водоизмещение — более 25 тысяч тонн, длина — 250 метров. Корпус разделен на 16 главных отсеков, пять палуб. Управляют и обслуживают корабль около восьмисот моряков, в том числе 120 офицеров. В конструкции "Орланов" широко применялось бронирование корпуса — ракетные погреба, машинные отделения, реакторные отсеки прикрыты 100-миллиметровой броней. Защищены и другие важные узлы на корабле — хранилище боезапаса, авиационного топлива для трех вертолетов, главный командный пункт.

Основное предназначение "Орланов" — уничтожение авианесущих соединений противника. Эти плавучие крепости способны противостоять практически любому противнику на море.

Так, один из двух крейсеров, оставшихся в ВМФ России, ТАРК "Петр Великий" несет двадцать пусковых установок противокорабельных ракет П-700 "Гранит", зенитно-ракетные комплексы "Оса-М", "Кинжал" и дальнобойные С-300Ф, зенитную артиллерию — установки "Кортик" и АК-630, противолодочные ракето-торпеды "Метель" и "Водопад", реактивные бомбометы и автоматическую двуствольную пушку АК-130. Атомная силовая установка обеспечивает автономность на два месяца и скорость хода в тридцать узлов. Дальность плавания не ограниченна.

Второй действующий "Орлан", "Адмирал Нахимов", сейчас проходит ремонт и глубокую модернизацию. Его спустят на воду в 2021-м. По некоторым данным, крейсер оснастят гиперзвуковыми ракетными комплексами "Циркон". На корабле обновят системы жизнеобеспечения, радиотехнического вооружения и корабельной энергетики. Также предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения. Получится практически новый корабль, а срок эксплуатации продлят еще на 35 лет.

Несбывшиеся планы

Впрочем, уцелевшие после развала СССР проекты — тяжелые атомные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", ракетные крейсеры проекта 1164 "Атлант", атомные подводные лодки — малая часть глобальной стратегии адмирала Горшкова, мечтавшего о несокрушимом океанском ракетно-ядерном флоте, который мог бы выступить противовесом авианосным ударным группам США.

В основе этой стратегии — формирование скоростных, мобильных хорошо вооруженных и автономных соединений атомных боевых кораблей, способных обеспечивать безопасность протяженных морских границ страны и наносить внезапные удары в любой точке Мирового океана. Ударными ядрами таких соединений должны были стать атомные авианосцы проекта 1143.7. Головной "Ульяновск" заложили в 1988-м, но выйти в море ему было не суждено: помешала перестройка. Корабль разобрали на стапеле в начале 90-х.