Крис Эванс может сыграть в ремейке "Маленького магазинчика ужасов"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский актер Крис Эванс ведет переговоры об участии в фильме "Маленький магазинчик ужасов", . Американский актер Крис Эванс ведет переговоры об участии в фильме "Маленький магазинчик ужасов", сообщает THR. Он может сыграть роль дантиста Орина Скривелло.

Режиссером очередного ремейка культового фильма, который первый раз сняли в 1960 году, станет Грег Берланти ("Жизнь как она есть", "С любовью, Саймон").

Лента о застенчивом владельце магазина цветов Сеймуре. Он тайно влюблен в Одри, которая работает там же и встречается с дантистом Орином. Главный герой обнаруживает необычное растение и становится знаменитостью. Но позже выясняется, что подкармливать "питомца" нужно человеческой кровью.

Помимо Криса Эванса в хоррор-комедии могут принять участие Скарлетт Йоханссон (Одри) и Тэрон Эджертон (Сеймур). Уже известно, что Билли Портер будет озвучивать загадочное растение.