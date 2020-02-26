Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-26T02:11+0300
https://ria.ru/20200226/1565195046.html
Крис Эванс может сыграть в ремейке "Маленького магазинчика ужасов"
https://cdn23.img.ria.ru/images/155777/23/1557772396_0:198:2802:1774_1036x0_80_0_0_c160521a70c31d3cc817d70075e7abd3.jpg
РИА Новости

Крис Эванс может сыграть в ремейке "Маленького магазинчика ужасов"

02:11 26.02.2020
29
© AP Photo / Invision/Jordan StraussАмериканский актер Крис Эванс
Американский актер Крис Эванс
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американский актер Крис Эванс ведет переговоры об участии в фильме "Маленький магазинчик ужасов", сообщает THR. Он может сыграть роль дантиста Орина Скривелло.
Режиссером очередного ремейка культового фильма, который первый раз сняли в 1960 году, станет Грег Берланти ("Жизнь как она есть", "С любовью, Саймон").
Лента о застенчивом владельце магазина цветов Сеймуре. Он тайно влюблен в Одри, которая работает там же и встречается с дантистом Орином. Главный герой обнаруживает необычное растение и становится знаменитостью. Но позже выясняется, что подкармливать "питомца" нужно человеческой кровью.
Помимо Криса Эванса в хоррор-комедии могут принять участие Скарлетт Йоханссон (Одри) и Тэрон Эджертон (Сеймур). Уже известно, что Билли Портер будет озвучивать загадочное растение.
В фильме Роджера Кормана 1986 года роль, на которую претендует Эванс, сыграл Стив Мартин.
Леди Гага на церемонии вручения премии Оскар. 24 февраля 2019
19 сентября 2019, 20:54Культура
Леди Гаге предложили роль в перезапуске "Маленького магазинчика ужасов"
000000
КультурафильмыКино и сериалыНовости культурыКрис ЭвансСтив МартинСкарлетт Йоханссон
Рекомендуем
Вывод советских войск из Чехославакии. Город Либава. Станция Домашов-над-Быстрицей
Вывод советских войск с территории Чехословакии (1990)
Большая белая акула
В устье реки Миссисипи обнаружили огромную белую акулу
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
Харрисон Форд поделился секретом хороших отношений с супругой
Актриса Сара Джессика Паркер в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга Секс в большом городе-2
Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию босоножек как у Керри Брэдшоу
Собака породы мопс
Мопс съел обручальное кольцо хозяйки, пока она расчесывала волосы
Пожарный
В Подмосковье локализовали пожар на территории двух складов
Здание Совета Федерации РФ
В Совфеде выберут первого зампреда конституционного комитета
Лондон
Британия изучит эффективность национальных стратегий и программ
Лос-Анджелес, США
Новым главой корпорации Walt Disney стал Боб Чапек
Конституция РФ
Совфед рассмотрит порядок принятия закона о поправке в Конституцию
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
Верба
В национальном парке Приморья зацвела верба
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед рассмотрит законы о маткапитале и школьном питании
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
Арест Виктора Бута в Таиланде.
Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52В Улан-Удэ все школы эвакуируют из-за поступивших сообщений с угрозами
05:49Народный набор против гриппа за год подорожал на шесть процентов
05:45В Приамурье полностью восстановили движение поездов на Транссибе
05:43В Южной Корее американский военный заразился коронавирусом
05:39Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
05:37Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
05:33Зерновой союз сообщил о ситуации с поставками зерна в Китай
05:31Союз пивоваров России просит Минфин ввести минимальные цены на пиво
05:24Пушков осудил "нападение" грузинских журналисток на делегацию России
05:20Эксперт рассказал о влиянии коронавируса на российскую экономику
05:18Россия потребовала арбитраж в ООН из-за невыдачи виз властями США
05:12Посольство России направило в госдеп ноту по содержанию Бута
05:07Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
04:59В Китае число жертв коронавируса достигло 2715 человек
04:57"Пятерка" и Иран обсудят ядерную сделку
04:53Эксперт оценил вероятные убытки для России из-за коронавируса
04:45Сандерс пообещал не дать России вмешиваться в выборы в США
04:40В Приамурье на Транссибе восстановили движение поездов по одному пути
04:36В Благовещенске не менее 14 школ эвакуировали из-за "минирования"
04:29В Совфеде предложили штрафовать за купание в неположенных местах
Лента новостейМолния