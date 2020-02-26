Искусство против болезни: в подмосковном хосписе зазвучала музыка

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Подмосковная усадьба у озера, уютная гостиная с мягким светом и белый рояль — казалось бы, идеальное место для музыкального салона. Однако слушателями в этот вечер стали вовсе не члены Российского дворянского собрания и не столичный бомонд. Победитель XV Международного конкурса Чайковского, лауреат международных конкурсов во Франции и Италии пианист Дмитрий Маслеев играл для пациентов хосписа, открытого в Домодедове в августе 2019 года под руководством протоиерея Александра Ткаченко.

Само убранство подмосковного особняка напоминает о музыкальных вечерах, и рояль, приобретенный для хосписа совсем недавно, гармонично дополнил камерную атмосферу усадебного праздника. Февральским вечером гости хосписа, заняв свои места на синих стульях, приготовились слушать первый концерт.

И музыка, и гости — это дань традициям дворянских усадеб и элемент социализации семей, которые все время борются за максимально полноценную жизнь своих детей.

Этот вечер раздвинет границы замкнутого пространства и подарит встречу с прекрасным — искусством классической музыки, окрыляющим душу, объясняющим многое без слов. Мы хотим, чтобы подопечные хосписа чувствовали, что они не оставлены в беде, не изолированы от светской жизни общества, а вовлечены в самые красивые события", — отметил Ткаченко.

Он уверен, что музыка помогает родителям переносить тяготы и постигшее семью горе, находить силы для ухода за ребенком и продолжать путь, ощущая полноту и неожиданные радости жизни.

Сотрудники хосписа рассказали, что, когда белый рояль только привезли в хоспис, одна из мамочек спустилась из палаты и первой сыграла на нем. Она — профессиональный музыкант, и возможность побыть наедине с инструментом дала ей вдохновение для дальнейшего ухода за ребенком.

Когда в гостиной прозвучала первая сюита, в лицах слушателей что-то изменились: словно даже взрослые на какое-то время почувствовали себя детьми. И если эмоции пациентов сложнее распознать, то по взгляду их родителей было очевидно: им нужен был этот концерт, чтобы ненадолго отвлечься от суеты, задуматься о вечных ценностях.

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"Первая композиция написана норвежским композитором Эдвардом Григом, а обработку делал француз Люсьен Гинзбург. Я решил сыграть первую сюиту "Пер Гюнт": композиции "Утро", "Танец Анитры", "В пещере горного короля". Думаю, тем, кто открыт музыке, она помогает чувствовать себя лучше. Для меня музыка стала делом жизни", — признался пианист Дмитрий Маслеев.

Виртуоз неоднократно выступал на благотворительных вечерах, но в хосписе ему довелось сесть за рояль впервые.

Музыкальный вечер продолжился "Жаворонком", написанным Михаилом Глинкой и Милием Балакиревым. Дмитрий Маслеев также сыграл прелюдию для "Сюиты для фортепиано" Клода Дебюсси и пьессу из "Щелкунчика" Петра Чайковского и Михаила Плетнева.

Дети постарше притихли: волшебные звуки заполнили зал, гости улыбались.

За все время концерта не прозвучало ни одного тревоженного крика или звука, напоминающего о том, где именно проходит музыкальный вечер.

"Искусство помогает фантазировать, перемещаться из реальности в воображаемый мир. Музыка позволяет перенестись мысленно в другой мир, где более яркие краски и нет боли", — поделился один из родителей Олег Фриптуляк.

После концерта он рассказал, как его ребенок попал в подмосковную усадьбу Николая Пржевальского. Сын Олега родился здоровым, но не смог перенести одну из прививок. Долгое время специалистам не удавалось диагностировать заболевание, пока один молодой врач не выяснил, из-за чего пострадал ребенок. Ситуация усложнилась, когда внезапно не стало жены, с которой Олег прожил почти 20 лет. Теперь его с сыном поддерживают старшая дочь и психолог хосписа.

До начала концерта маленький Глеб беспокоился в коляске, но, как только зазвучал рояль, мальчик стал внимательно смотреть на руки пианиста и больше не пытался привлечь внимание папы и психолога.

Уникальная и вдохновляющая игра Дмитрия Маслеева, его собственные эмоции, движения быстрых рук заворожили всех слушателей до единого.

© РИА Новости Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново 1 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости © РИА Новости Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева 2 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости © РИА Новости Протоиерей Александр Ткаченко и гости подмосковного хосписа слушают музыку 3 из 10 Протоиерей Александр Ткаченко и гости подмосковного хосписа слушают музыку © РИА Новости © РИА Новости Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева 4 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости © РИА Новости Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева 5 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости © РИА Новости Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева 6 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости © РИА Новости Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново 7 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости © РИА Новости Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново 8 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости © РИА Новости Протоиерей Александр Ткаченко и знаменитый пианист Дмитрий Маслеев приветствуют слушателей концерта 9 из 10 Протоиерей Александр Ткаченко и знаменитый пианист Дмитрий Маслеев приветствуют слушателей концерта © РИА Новости © РИА Новости Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново 10 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости 1 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости 2 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости 3 из 10 Протоиерей Александр Ткаченко и гости подмосковного хосписа слушают музыку © РИА Новости 4 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости 5 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости 6 из 10 Родители и пациенты хосписа в Домодедово слушают игру Дмитрия Маслеева © РИА Новости 7 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости 8 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости 9 из 10 Протоиерей Александр Ткаченко и знаменитый пианист Дмитрий Маслеев приветствуют слушателей концерта © РИА Новости 10 из 10 Пианист-виртуоз Дмитрий Маслеев за белым роялем в усадьбе Константиново © РИА Новости

"Мы сначала смущались, но рядом сидели мамочки, с которыми мы успели подружиться. И нам понравилось. Сыну Лазизу сейчас два года и девять месяцев, и он с рождения засыпал под музыку Бетховена и Моцарта. Думаю, все дети успокаиваются под классику, поэтому вечер понравился не только родителям, но и детишкам", — рассказала Гузаль Юлдашева.

Когда Дмитрий доиграл последние ноты этюда № 1 Николая Капустина, раздались аплодисменты. А через несколько минут в зале осталось всего несколько гостей: родители с пациентами хосписа вернулись к вечерним заботам, после которых их ждал праздничный ужин.

"Подмосковные усадьбы всегда имели свои традиции — это просматривается в их облике. Несмотря на всю тяжесть состояния детей, внезапные кризисы и переживания, которые испытывают их семьи, особенности расположения особняка и его обустройства помогают осмыслить и пережить происходящее. Музыка в этих стенах становится дополнением к терапии", — считает протоиерей Александр Ткаченко.

Он отметил, что концерт Дмитрия Маслеева открыл серию творческих встреч, которые станут регулярным элементом терапии для пациентов хосписа. Музыкальные вечера продолжит экс-участница группы "Блестящие" Наталия Асмолова.

Помощь хосписам и фондам деньгами, конечно, важна. Но сегодня у нас в гостях известный пианист. Он подарил нам свой талант. Другие люди пожертвовали свое время и распространили информацию, помогли с организацией вечера. У кого-то был рояль, и его подарили хоспису. Вместе мы сделали один день в особняке праздником", — подытожил директор хосписа Павел Ткаченко.

Также один-два раза в неделю в усадьбе Константиново будут выступать лауреаты конкурса имени Петра Чайковского и студенты музыкальных, театральных вузов. В организации концертов учреждению паллиативной помощи посодействует руководитель Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.