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Экономика в свободном падении, люди счастливы
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РИА Новости

Экономика в свободном падении, люди счастливы

08:00 26.02.2020
20874
© AFP 2020 / Kazuhiro NogiПрохожие проходят мимо табло Токийской фондовой биржи
Прохожие проходят мимо табло Токийской фондовой биржи
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Что такое настоящая катастрофа? Вот если в вашей стране объем произведенного продукта сократился за квартал на 6,3 процента, это ведь катаклизм невиданного масштаба? Но жители страны при этом полностью счастливы и никакой проблемы не видят. И хотят только, чтобы все и дальше шло, как идет.
Цифры снижения квартального ВВП (октябрь — декабрь 2019 года) пришли в эти дни из Японии. И данные соцопросов тоже оттуда: "удовлетворены" и "скорее удовлетворены" жизнью 92 процента опрошенных местной медиакомпанией NHK. Притом что более половины тех же людей спокойно признают, что с экономикой дела идут не очень. И еще: процент удовлетворенных — да попросту счастливых — людей в стране растет из года в год. А экономика при этом не то что еле ползет вперед, а чаще стоит или падает.

То, что счастье людей никоим образом не привязано к цифрам экономического роста, — старая история. Известно, что счастливее всех в мире ощущают себя люди из далеко не самых развитых стран, а скорее где-то в Африке и Латинской Америке. Но люди, задумывающиеся о том, что творится с миром и куда он катится, склонны приписывать странные припадки счастья разве что неразвитости местного населения и предпочитают как-то эти странности игнорировать. Разовьются — поймут, что их дела плохи.

Но Япония? Страна, по объему номинального ВВП находящаяся в любых списках (ООН, МВФ, Всемирного банка) на третьем месте в мире? И если говорить о показателях развития, то есть грамотности или технологическом и прочем уровне повседневной жизни, тоже далеко не последняя.
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По объемам ВВП судят о весе державы на международной арене, ее способности оказывать влияние на весь мир. Экономика — компонент силы и выживаемости нации наряду с военной мощью и "мягкой силой", то есть культурным влиянием. В конце прошлого века Японию зачисляли в короткие списки основных мировых держав, слово которых что-то значит. Куда эту страну причислять теперь, если ее экономика рухнула сначала в 2014 году (на 7,4 процента), а теперь вот такой сюрприз последнего квартала 2019 года?
И, главное, что вообще будет с миром, если в нем перестанут считать ежегодные рекорды роста чем-то важным?
Самое интересное, что нет никаких проблем в том, чтобы устроить очередное японское экономическое чудо, подобное тому, что произошло во второй половине XX века. Рецепты известны. Вот публикация Брэда Глоссермана, работающего в Токио и написавшего книгу под названием "Япония на пике: конец глобальных амбиций". Он перечисляет: надо широко открыть двери мигрантам, поскольку стареющее население не дает нужной численности рабочей силы, и еще надо повысить конкурентоспособность экономики в целом. Начинать процесс с развала давней системы пожизненного найма — когда выпускников массами принимают прежде всего в большие компании и там они до пенсии и останутся, притом что их зарплаты будут зависеть прежде всего от стажа. Такой системой охвачено примерно 60 процентов рабочей силы.
Надо заметить, что по мировым стандартам японцы получают меньше коллег (то есть людей, равных им по квалификации) из прочих технологически развитых стран. И их зарплата не сильно зависит от результатов работы как корпорации в целом, так и их лично. Что ведет к технологическому и прочему отставанию от кого угодно: США, Китая и не только их.
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Поэтому нынешнее правительство, как и предыдущие, провозглашает "реформу стиля работы". И уже в апреле компании должны будут объяснять надзорным органам, почему у них есть люди, которые производят больше, а получают меньше некоторых коллег.
Именно эти реформы японская публика ненавидит (а обсуждаются они не первое десятилетие). И именно такие настроения чуть не всего населения и считаются тормозом для будущих японских чудес.

Давайте посмотрим, что за феномен перед нами. Вообще-то, это уникальная модель социализма (если не коммунизма), сбывшаяся мечта советских идеологов и прочих лидеров, когда все равны, все работают не столько за деньги, сколько потому, что работать нужно, приятно и полезно. И пусть не 100 процентов населения, но ключевая его часть обеспечена пожизненно и может не волноваться за будущее.

Теперь о том, что предлагают японские и особенно неяпонские эксперты: они предлагают ломку людей, всей страны, ради обеспечения каких-то заранее заданных цифр.
А ломка людей — это вот что. Тут мы можем переместиться временно с Японских островов на Британские. С последних только что пришла новость: если вы расист, гомофоб и сексист, то с апреля вам могут отказать в неотложной медицинской помощи.
Тут, конечно, надо сделать оговорку. Мера подается как оборонительная — против тех, кто оскорбляет и домогается сотрудников скорой помощи. И применяться она будет только в "некритических" случаях. То есть, видимо, если непосредственной угрозы жизни нет. Но мысль все равно интересная.
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То есть существует какая-то небольшая группа населения, которая вырабатывает идеи насчет того, что такое правильное поведение или, допустим, правильная экономика. Заявляет, что с таким народонаселением, как сейчас, страна не покажет никаких рекордов и вообще будет жить неправильно. А потом эта группа старается самыми жесткими мерами (отказ в медпомощи) переучить миллионы людей — ради их же блага, разумеется.
Кстати, это тоже социализм — точнее, одна из ключевых причин того, почему провалился советский эксперимент: когда одна группа людей без устали воспитывала всех остальных. Ради всеобщего счастья в будущем, конечно. И довоспитывалась.
Трудно сказать, что за революция происходит сейчас если не во всем мире, то в ключевой его части. Возможно, это много революций одновременно, но все они возглавляются людьми, которые имеют свои убеждения насчет правильной жизни ради будущего счастья. А вот насильно осчастливить японцев пока не получается. Они полагают, что не надо им нового экономического чуда, если ради него надо пожизненно участвовать в крысиных гонках за производительностью. И только ли они одни в нашем мире такие странные?
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МВФООНЯпонияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Я хотел бы отметить, что идея о том, что "не в деньгах счастье", что "счастье людей никоим образом не привязано к цифрам экономического роста" - откровенная ложь. Есть куча мест, где можно почерпнуть и данные и графики, которые прямо показывают корреляцию, чем больше ВВП в стране, тем выше уровень счастья. И это подтверждается и в Европе, и в Африке, и в Азии (не какой-то феномен европейской культуры). Вот пример ссылки (не уверен, можно ли вставлять ссылки на сторонние ресурсы): ourworldindata (точка) org/happiness-and-life-satisfaction Прокрутите до середины, там будут графики и счастья по странам и счастья внутри каждой страны. То есть, ужас-ужас, богатые действительно счастливее бедных (кто бы мог подумать). Да, корреляция не 100%, и самые бедные тоже могут в значительной мере быть "достаточно" счастливыми. Но давайте себя не обманывать, растущая экономика - это хорошо. А то, что Япония - очень закрытая, слегка фашистская страна - это уже их настоящая проблема.
26 февраля, 08:35
Роман Константинов
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