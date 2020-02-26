Мопс съел обручальное кольцо хозяйки, пока она расчесывала волосы

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Мопс по кличке Патрик украл и съел обручальное кольцо своей хозяйки, жительницы Атланты (штат Джорджия, США) Шелби Энн Перри, пока она расчесывала волосы, сообщает Metro.
По информации издания, "потерпевшая" сняла украшение с бриллиантом и сапфиром и положила его на тумбочку. В это время Патрик решил, что это угощение и схватил его.
Энн Перри не сразу поняла, что мопс проглотил кольцо, и решила, что он просто хочет привлечь ее внимание (по словам хозяйки, Патрик часто так играл).
"Я потянулась, чтобы схватить его, но он убежал. Я крикнула в шутку: "Надеюсь, то, что ты съел, не убьет тебя". Вернувшись в комнату, чтобы надеть кольцо, я увидела, что его нет — посмотрела повсюду, а затем увидела Патрика, и мое сердце чуть не остановилось. Я сразу подумала о худшем", — рассказала Шелби Энн Перри.
Хозяйка срочно повезла Патрика к ветеринару, который подтвердил ее опасения и предупредил, что естественным путем кольцо не выйдет. Если его не достать, собака может погибнуть из-за острых краев.
К счастью, врачи успешно удалили украшение, но выставили владелице счет на сумму 2,5 тысяч долларов.
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