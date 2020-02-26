Мопс съел обручальное кольцо хозяйки, пока она расчесывала волосы

"Я потянулась, чтобы схватить его, но он убежал. Я крикнула в шутку: "Надеюсь, то, что ты съел, не убьет тебя". Вернувшись в комнату, чтобы надеть кольцо, я увидела, что его нет — посмотрела повсюду, а затем увидела Патрика, и мое сердце чуть не остановилось. Я сразу подумала о худшем", — рассказала Шелби Энн Перри.