Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали

Американскую политику сотрясает скандал, связанный с миллиардером Майклом Блумбергом — одним из претендентов на роль кандидата от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Телеканал CNN опубликовал аудиозапись выступления кандидата-миллиардера на закрытой для широкой публики и прессы встрече с менеджментом и ответственными сотрудниками влиятельного американского банка "Голдман Сакс" , которая прошла в 2016 году.

Встречи такого рода не являются чем-то необычным, но, пожалуй, впервые широкой публике дали возможность послушать прямую речь — не "вброс из источников" и не ангажированный пересказ, а именно прямую речь — влиятельного миллиардера-политика, который в компании таких же влиятельных представителей финансового сектора (вряд ли хотя бы один из присутствующих не являлся мультимиллионером) говорит о том, как политика работает на самом деле, что из себя представляют избирательные кампании и ради чего политики пытаются стать президентами.

Оказывается, Майкл Блумберг планировал свою президентскую избирательную кампанию заранее и уже в 2016 году был готов предъявить ее основные тезисы своим друзьям из самого влиятельного банка США, репутация которого прекрасно отражена в его известной всей Уолл-стрит кличке "Кальмар-вампир" (Vampire Squid).

Расстановка президентских приоритетов по версии перспективного политика, экс-мэра Нью-Йорка, миллиардера и любимца значительной части американского политического истеблишмента, выглядит примерно следующим образом.

Во-первых, президент может убивать с помощью дронов своих политических оппонентов и личных обидчиков, причем Блумберг подчеркнул, что у него есть список для ликвидации. Цитата по CNN: "Нет, я имею в виду, если подумать об этом, то у вас есть (боевые дроны. — Прим. ред.) Predator, а у Predator есть ракеты, и у меня есть список всех, кто меня раздражал или кинул меня за последние 74 года, и бах-бах-бах-бах!" Это, отметим, заявил коллегам-финансистам человек, который в случае избрания президентом США будет автоматически объявлен мировыми СМИ и правозащитными организациями главным защитником прав человека и идеалов демократии.

Нельзя не заметить, что представители избирательного штаба самого кандидата уже признали: запись является подлинной (тем более что журналисты смогли заранее собрать косвенные доказательства того, что Блумберг действительно в тот день выступал перед "партактивом" банка "Голдман Сакс"), но настаивают на том, что заявление про дроны было шуткой. Хотя дурное чувство юмора — не преступление, само наличие у потенциального президента ядерной державы столь специфических тем для шуток не может не вызывать определенных опасений. Тем более что использование дронов для точечных убийств — уже стандартная американская практика.

Другие откровения Майкла Блумберга, впрочем, также выдержаны в ключе типичного злодея из какого-нибудь шпионского триллера. Если бы не официальное признание аутентичности записи, можно было бы подумать, что это какой-то дипфейк — ибо уж слишком нереалистичны некоторые фрагменты. Но правда оказывается одновременно более пошлой и более клишированной, чем художественный вымысел.

Итак.

В случае избрания президентом Блумберг пообещал, что будет бороться за интересы банковского сектора, но тут же признал, что такая позиция вряд ли вызовет восторг у избирателей.

Он подчеркнул, что в современном мире избиратели не голосуют с использованием когнитивных способностей и не задаются вопросами о том, какой из кандидатов лучше решит конкретные проблемы. Скорее, избиратели голосуют эмоциями, и конкретно — ненавистью, выбирая из всех ненавидимых политиков того, кого они ненавидят меньше — вероятно, ради того, чтобы досадить тем, кого они ненавидят больше.

Попутно Блумберг обнаруживает очень хорошее понимание одной из главных проблем американской экономики, о которой пишут китайские и российские источники, но которую на официальном уровне в США признавать не принято, дабы не расшатывать финансовую систему страны: "Знаете, вам придется что-то делать с этим неравенством в доходах, и во многом это неравенство происходит из-за нулевых процентных ставок". Он также акцентировал внимание на инвестиционных фондах филантропических организаций, поскольку именно там (помимо офшоров) американские богачи прячут от налогов свои деньги.

Связь с нулевыми процентными ставками, на которую он указывает, — прямая, но неочевидная для избирателей. В 2008 году, во имя спасения финансового сектора экономики от последствий глобального кризиса, ФРС США начала снижать процентные ставки — стимулируя тем самым кредитное потребление и "наказывая" тех американцев, которые пытались деньги сберегать через снижение доходов от их вложений. За десять лет такой политики долги необеспеченной части населения резко выросли, доходность сбережений снизилась, госдолг и бюджетный дефицит выросли, как выросли и доходы того самого финансового сектора, ради которого все это и затевалось и чьи представители слушали речь Блумберга. Показательно, что он сам смотрит на несколько ходов вперед и фактически объясняет: хотя на первый взгляд все выглядит хорошо, перспективы нерадостные, и что-то надо делать.

Актуально Майклу Блумбергу нечего противопоставить Дональду Трампу

Из записи выступления довольно сложно вычленить какие-то конкретные решения, кроме восстановления государственных программ эпохи Великой депрессии прошлого века. Впрочем, сам Блумберг не ожидает, что его решения будут встречены с восторгом сенаторами, конгрессменами или электоратом, хотя и признает, что метод работы с законодателями у него уже готов: "Ты или даешь им взятки, или угрожаешь им", — объяснил он. Надо признать, что такой подход производит впечатление очень эффективного политического инструмента, хотя и не вписывается в каноны демократии.

Независимо от того, каким образом завершится борьба за статус кандидата от Демократической партии, опубликованная запись четко указывает: определенная часть американской политической элиты прекрасно осознает критическую ситуацию, в которой находится страна, а также риски, с которыми сталкивается мировой гегемон как с экономической, так и с внутриполитической точки зрения.