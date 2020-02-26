Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-26T06:28+0300
https://ria.ru/20200226/1565190891.html
Портрет, из-за которого Хокни поругался с родителями, покажут публике
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185021_0:445:1920:1525_1036x0_80_0_0_abdfbde1b731f90691cb53c98d4374bd.jpg
РИА Новости

Портрет, из-за которого Хокни поругался с родителями, покажут публике

06:28 26.02.2020
462
© Фото : Collection The David Hockney FoundationКартина "My Parents and Myself" Дэвида Хокни
Картина My Parents and Myself Дэвида Хокни
© Фото : Collection The David Hockney Foundation
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Дэвид Хокни впервые покажет широкой публике портрет, из-за которого он поссорился с родителями, сообщает The Guardian.
Картину "Я и родители" (My Parents and Myself) он написал в 1975 году, и на протяжении 45 лет она находилась у него дома в Лос-Анджелесе.
На холсте, который впервые примет участие в выставке, лицо самого художника отражается в зеркале между отцом и матерью. Работа не нравилась художнику, и он ее не закончил.
Более поздний вариант этой картины под названием "Мои родители" (My Parents), написанный в 1977 году, стал одним из самых знаменитых полотен Хокни.
© David Hockney/Tate LondonКартина Дэвида Хокни "Мои родители", 1977
Картина Дэвида Хокни Мои родители, 1977
© David Hockney/Tate London
Картина Дэвида Хокни "Мои родители", 1977
"Я начал обе, — рассказывал Хокни о "Я и родители" и другой ее ранней версии, с красным треугольником на дальнем плане. — Но позже уничтожил ту, с треугольником. Она была слишком надуманной".
Решение Хокни забраковать работу привело к короткой ссоре с отцом.
"Родители пару раз приезжали в Париж позировать. Дэвид даже делал наброски с отца, когда тот лежал в больнице в Англии. Потом он опять их рисовал, когда вернулся в Лондон. Наверняка это было непросто, и я не удивилась, когда мама сказала мне в августе 1976 года, что Дэвид позвонил и сказал, что решил забросить их портрет. Мама расстроилась, но отнеслась к его решению с уважением", — рассказала сестра художника Маргарет.
Мать Лора записала в дневнике: "Дэвид решил забраковать работу со мной и с Кеном. Вчера я сильно переживала по этому поводу, сейчас начала проще относиться к его выбору".
Реакция отца была более эмоциональной: "Он был в ярости и позвонил сыну, чтобы сказать ему об этом. Чуть позже он раскаялся и позвонил снова: "Дэвид, не бери в голову то, что я сказал. Прости меня".
Потрет "Я и родители" примет участие в персональной выставке художника, которая открывается в Национальной портретной галерее в Лондоне 27 февраля и пройдет до 28 июня.
Картина английского художника Дэвида Хокни Всплеск на выставке перед аукционом современного искусства Sotheby's
12 февраля, 10:32Культура
Работа Дэвида Хокни на аукционе в Лондоне опять стала самой дорогой
201001
КультураНовости культурыВыставкиМузеиThe GuardianЛондон
Рекомендуем
Сомалийский пират
В Венесуэле пираты ограбили судно и убили капитана
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали условие завершения конфликта на Украине
Мужчина работает за ноутбуком
Исследование показало, через какую соцсеть проще всего найти работу
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Американский писатель Эдгар Аллан По
Ученые раскрыли тайну смерти Эдгара Аллана По
Активность вулкана Попокатепетль в Мексике
В Мексике произошел мощный выброс пепла на вулкане Попокатепетль
Посетительница у автопортрета художника Рафаэля Санти
В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля
Дорога зимой
В НП ГЛОНАСС помогут выявить потенциально опасные участки дорог
Харрисон Форд и Калиста Флокхарт
Харрисон Форд поделился секретом хороших отношений с супругой
Сотрудники космодрома Байконур проводят проверку солнечных батарей спутника Канопус-В
"Роскосмос" отправил "на пенсию" самый старый спутник наблюдения за ЧС
Участники шествия ветеранов ВОВ и акции Бессмертный полк в Хайфе, Израиль
Посол рассказал об отношении к Красной армии в Израиле
У картины Леонардо да Винчи Мона Лиза в Лувре
Выставку Леонардо да Винчи в Лувре посетило более миллиона зрителей
Бронетранспортер на колесной платформе Бумеранг
Разработчик сообщил о возможности экспорта новейшего БТР "Бумеранг"
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков рассказал о своих впечатлениях от общения с Зеленским
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькову попросили выяснить, где находится украинка Довгополая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния