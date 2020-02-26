Портрет, из-за которого Хокни поругался с родителями, покажут публике

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Дэвид Хокни впервые покажет широкой публике портрет, из-за которого он поссорился с родителями, . Дэвид Хокни впервые покажет широкой публике портрет, из-за которого он поссорился с родителями, сообщает The Guardian.

Картину "Я и родители" (My Parents and Myself) он написал в 1975 году, и на протяжении 45 лет она находилась у него дома в Лос-Анджелесе.

На холсте, который впервые примет участие в выставке, лицо самого художника отражается в зеркале между отцом и матерью. Работа не нравилась художнику, и он ее не закончил.

Более поздний вариант этой картины под названием "Мои родители" (My Parents), написанный в 1977 году, стал одним из самых знаменитых полотен Хокни.

"Я начал обе, — рассказывал Хокни о "Я и родители" и другой ее ранней версии, с красным треугольником на дальнем плане. — Но позже уничтожил ту, с треугольником. Она была слишком надуманной".

Решение Хокни забраковать работу привело к короткой ссоре с отцом.

"Родители пару раз приезжали в Париж позировать. Дэвид даже делал наброски с отца, когда тот лежал в больнице в Англии. Потом он опять их рисовал, когда вернулся в Лондон. Наверняка это было непросто, и я не удивилась, когда мама сказала мне в августе 1976 года, что Дэвид позвонил и сказал, что решил забросить их портрет. Мама расстроилась, но отнеслась к его решению с уважением", — рассказала сестра художника Маргарет.

Мать Лора записала в дневнике: "Дэвид решил забраковать работу со мной и с Кеном. Вчера я сильно переживала по этому поводу, сейчас начала проще относиться к его выбору".

Реакция отца была более эмоциональной: "Он был в ярости и позвонил сыну, чтобы сказать ему об этом. Чуть позже он раскаялся и позвонил снова: "Дэвид, не бери в голову то, что я сказал. Прости меня".