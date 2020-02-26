Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Тележка с продуктами в супермаркете
Выбери с Роспотребнадзором
2020-02-26T08:00+0300
https://ria.ru/20200226/1565188075.html
Россияне могут выбрать молочные продукты для проверки качества
https://cdn21.img.ria.ru/images/152520/75/1525207550_0:0:3186:1793_1036x0_80_0_0_4940e475d40393ef956d53f370d9edb2.jpg
РИА Новости

Россияне могут выбрать молочные продукты для проверки качества

08:00 26.02.2020
24744
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПокупатель в супермаркете
Покупатель в супермаркете
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор и РИА Новости продолжают совместный проект "Выбери с Роспотребнадзором".
На этот раз предстоит исследовать популярные марки молока, сыра и йогуртов. Читателей сайта Ria.ru и всех желающих приглашаем принять участие в интерактивном опросе, по итогам которого отберут и проверят две самые популярные позиции в каждой категории. Проголосовать можно с 26 февраля по 1 марта.
Результаты исследования, рекомендации по выбору продукции и советы профессиональных диетологов сайт Ria.ru опубликует в конце месяца в рубрике "Выбери с Роспотребнадзором".
Опрос
Какое молоко проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Проголосовали:1343
Вчера, 08:00Выбери с Роспотребнадзором
Опрос
Какой сыр проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Проголосовали:1198
Вчера, 08:00Выбери с Роспотребнадзором
Опрос
Какой йогурт проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Проголосовали:1167
Вчера, 08:00Выбери с Роспотребнадзором
Как показали итоги горячей линии по качеству и безопасности молочных продуктов, проведенной Роспотребнадзором для граждан в конце января — начале февраля, больше всего россиян интересуют требования к маркировке молочной продукции и информации, представленной на этикетке. Из 5,5 тысячи проведенных консультаций ими заинтересовались три тысячи человек.
На втором месте оказались правила выбора молочной продукции и ее соответствие рекомендациям здорового питания. Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, что при покупке нужно обращать внимание на внешний вид и состояние упаковки и изучать состав. Кроме того, ни в коем случае не стоит покупать молочку с рук у случайных продавцов, а если есть сомнения в качестве продукции — требовать сертификат или декларацию о соответствии.
Сам продукт должен носить конкретное наименование: если вместо слова "сметана" на упаковке пишут "сметания" или "сметанка", то в таре может находиться сметанный продукт на основе растительных жиров. То же самое и с сыром: в настоящем продукте должно быть не меньше 50 процентов животного жира.
Покупатели в отделе фруктов гипермаркета
3 сентября 2019, 08:00Выбери с Роспотребнадзором
"В 50 раз выше нормы": что Роспотребнадзор нашел в арбузах и дынях
37911012
Обсудить 13
Выбери с Роспотребнадзороммолочные продуктыЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)едаОбществоЭкономика
Рекомендуем
Помощник президента России Владислав Сурков
Кремль оценил слова Суркова об обнулении президентских сроков
Туристы в респираторных масках возле фонтана Треви в центре Рима
В Италии выпустили рекомендации из-за коронавируса
В Саратове задержаны подростки за подготовку массового убийства
ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове
Краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Эксперт объяснил смену маршрута судна для "Северного потока — 2"
Актер Станислав Садальский
Садальский осудил Малышеву за комментарий про российских пенсионеров
Певица Верка Сердючка (Андрей Данилко)
Данилко рассказал, как жюри Евровидения "отомстило" Украине за Россию
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
Возможный следующий президент США случайно сказал правду. Его записали
Помощник президента России Владислав Сурков
Сурков оценил возможное возвращение Донбасса в состав Украины
Вы больные, девочки: Лавров резко ответил грузинским журналисткам
Лавров резко осадил напавших на него грузинских журналисток
Блины на праздничной ярмарке Широкой Масленицы
Врачи рассказали, с какой начинкой лучше всего есть блины
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Сурков выступил за обнуление президентских сроков в России
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК установил личности подростков, пропавших в море в Сочи
Автомобиль полиции
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева дала совет пенсионерам, которым не по карману лечение у нее
Панорама зимнего Киева
Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
05:11По новой книге автора "Пятидесяти оттенков серого" снимут фильм
05:09Парламент Туниса проголосовал за доверие правительству Фахфаха
05:05Боевики организовали лагерь на руинах древнейшего города в Сирии
05:04Блогер опубликовал снимки котов из "капсулы времени" возрастом 120 лет
04:48Южная Корея и США отложат совместные учения из-за коронавируса
04:46Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 1595 человек
04:44Ученые: у летавших на Луну астронавтов повысился риск ранней смерти
04:41Роспотребнадзор: деньги за турпутевку можно вернуть из-за коронавируса
04:29В Китае за день из-за коронавируса скончались 29 человек
04:25ВЦИОМ: 88% россиян планируют есть блины на Масленицу
04:23При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
04:22Поклонников Степаненко удивили перемены в ее внешности
04:06Трамп дал советы, как не заразиться коронавирусом
04:04Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020
04:01Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу
04:01В Минюсте пообещали пересмотреть размер дорожных штрафов в новом КоАП
03:58В Милуоки назвали число погибших при стрельбе на заводе
03:55Мадуро заявил, что Венесуэла свободна от ящура
03:53Горнолыжные курорты Италии не почувствовали вспышки коронавируса
Лента новостейМолния