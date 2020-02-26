Россияне могут выбрать молочные продукты для проверки качества

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор и РИА Новости продолжают совместный проект "Выбери с Роспотребнадзором".

На этот раз предстоит исследовать популярные марки молока, сыра и йогуртов. Читателей сайта Ria.ru и всех желающих приглашаем принять участие в интерактивном опросе, по итогам которого отберут и проверят две самые популярные позиции в каждой категории. Проголосовать можно с 26 февраля по 1 марта.

Результаты исследования, рекомендации по выбору продукции и советы профессиональных диетологов сайт Ria.ru опубликует в конце месяца в рубрике "Выбери с Роспотребнадзором".

Опрос Какое молоко проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"? 4.1 % "Останкинское" ультрапастеризованное 3,2% 45.9 % "Простоквашино" ультрапастеризованное 3,2% 0 % "Дмитровский молочный завод" ультрапастеризованное 3,2% 38.5 % "Домик в деревне" ультрапастеризованное 3,2% 6.3 % "36 копеек" ультрапастеризованное 3,2% Проголосовать

Опрос Какой сыр проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"? 25.5 % Valio Российский 50% 32.3 % "Красная цена" Российский 50% 7.3 % Laime Российский 50% 0 % "Простосыр" Российский 50% 30.5 % "Сыробогатов" Российский 50% Проголосовать

Опрос Какой йогурт проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"? 39.2 % "Активиа" с клубникой и земляникой 2% 31.3 % "Чудо" с клубникой 2,5% 0 % BioMax с клубникой 2,5% 5.6 % "Фругурт" с клубникой 2,5% 15.7 % "Вкуснотеево" с клубникой 1,5% Проголосовать

Как показали итоги горячей линии по качеству и безопасности молочных продуктов, проведенной Роспотребнадзором для граждан в конце января — начале февраля, больше всего россиян интересуют требования к маркировке молочной продукции и информации, представленной на этикетке. Из 5,5 тысячи проведенных консультаций ими заинтересовались три тысячи человек.

На втором месте оказались правила выбора молочной продукции и ее соответствие рекомендациям здорового питания. Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, что при покупке нужно обращать внимание на внешний вид и состояние упаковки и изучать состав. Кроме того, ни в коем случае не стоит покупать молочку с рук у случайных продавцов, а если есть сомнения в качестве продукции — требовать сертификат или декларацию о соответствии.