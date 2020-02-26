Россияне могут выбрать молочные продукты для проверки качества

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор и РИА Новости продолжают совместный проект "Выбери с Роспотребнадзором".
На этот раз предстоит исследовать популярные марки молока, сыра и йогуртов. Читателей сайта Ria.ru и всех желающих приглашаем принять участие в интерактивном опросе, по итогам которого отберут и проверят две самые популярные позиции в каждой категории. Проголосовать можно с 26 февраля по 1 марта.
Результаты исследования, рекомендации по выбору продукции и советы профессиональных диетологов сайт Ria.ru опубликует в конце месяца в рубрике "Выбери с Роспотребнадзором".
Опрос
Какое молоко проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Опрос
Какой сыр проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Опрос
Какой йогурт проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Как показали итоги горячей линии по качеству и безопасности молочных продуктов, проведенной Роспотребнадзором для граждан в конце января — начале февраля, больше всего россиян интересуют требования к маркировке молочной продукции и информации, представленной на этикетке. Из 5,5 тысячи проведенных консультаций ими заинтересовались три тысячи человек.
На втором месте оказались правила выбора молочной продукции и ее соответствие рекомендациям здорового питания. Специалисты Роспотребнадзора напомнили гражданам, что при покупке нужно обращать внимание на внешний вид и состояние упаковки и изучать состав. Кроме того, ни в коем случае не стоит покупать молочку с рук у случайных продавцов, а если есть сомнения в качестве продукции — требовать сертификат или декларацию о соответствии.
Сам продукт должен носить конкретное наименование: если вместо слова "сметана" на упаковке пишут "сметания" или "сметанка", то в таре может находиться сметанный продукт на основе растительных жиров. То же самое и с сыром: в настоящем продукте должно быть не меньше 50 процентов животного жира.