"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Показатели деловой активности в США самые низкие за десять лет — крупнейшая экономика мира на грани рецессии. Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам мира, заметно просел. От обвала удерживает только эпидемия коронавируса. Почему так происходит и как могут развиваться события — в материале РИА Новости.

Кризис на пороге

В промышленном секторе индекс опустился до 50,8 пункта, в секторе услуг рухнул за месяц на четыре пункта — с 53,4 до 49,4 — и вступил в зону рецессии. Сводный PMI по экономике тоже ниже 50 — то есть в стране начинается кризис.

"Экономическая активность сократилась впервые с 2008 года, — подчеркивает аналитическое агентство IHS Markit. — Уменьшилось число заказов на промышленную продукцию, чего не наблюдалось с октября 2009-го. Спрос зарубежных потребителей также неуклонно снижается".

Сразу после публикации этих данных в пятницу индекс доллара, учитывающий курс к евро, йене, фунту стерлингов, швейцарскому франку, шведской кроне и канадскому доллару, упал с 99,79 до 99,14 пункта.

О больших проблемах свидетельствуют и другие показатели. Как пишет Financial Times, энергетические компании сообщают о депрессии, "какой не случалось со времен атаки на Перл-Харбор в 1941 году".

Из-за того что сильно подешевели углеводороды (таких котировок природного газа на торговой площадке Henry Hub не видели с 1999-го), отраслевой индекс S&P 500 Energy понизился до 78-летнего минимума.

Аналитики предупреждают: американский фондовый рынок давно превратился в пузырь, который лопнет, если инвесторы запаникуют из-за удручающих данных о деловой активности.

О возможности такого сценария свидетельствует индекс волатильности VIX, который часто называют "индикатором страха", потому что он резко растет в периоды беспокойства и неопределенности на рынке. В понедельник VIX подскочил на 40 процентов — до самого высокого уровня с августа прошлого года, кульминационного момента торгового противостояния США и Китая.

Зловещие признаки

Еще один признак надвигающегося кризиса — инверсия (переворачивание) доходности между краткосрочными и долгосрочным гособлигациями. Доходность последних обычно выше из-за рисков прогнозирования развития экономической ситуации.

Однако осенью случилась инверсия у двух- и десятилетних облигаций. А в понедельник — у трехмесячных и десятилетних трежерис, причем рекордная.

"Это показывает, что инвесторы довольно пессимистично оценивают перспективы экономики и процентные ставки", — заявил изданию Markets Insider управляющий директор инвестфонда Valley Forge Capital Management Девид Кантесария.

Перевернутая кривая доходности предшествовала всем американским кризисам с 1950 года. "В ближайшем будущем на рынке может быть довольно страшно", — признался Кантесария.

Нервозности инвесторам добавляет и эпидемия коронавируса. Заразились уже больше 80 тысяч человек, около трех тысяч погибли.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекция проникла в 34 страны. За пределами Китая серьезнее всего ситуация в Южной Корее (977 зараженных и одиннадцать жертв), Италии (283 и семь), Иране (95 и 15).

В минувшие выходные министры финансов и руководители центробанков стран G-20 на встрече в Эр-Рияде отметили, что коронавирус неизбежно замедлит мировую экономику.

"Пострадают туризм, авиаперевозки. Из-за карантина в разных городах и странах нарушатся логистические цепочки", — указывает экономист IHS Markit Крисс Уильямсон.

Не было бы счастья

Как ни парадоксально, но именно эпидемия коронавируса удерживает доллар и экономику США от масштабного падения: инвесторы лихорадочно перекладывают средства в традиционные защитные активы — золото и трежерис.

В результате 24 февраля желтый металл подорожал до 1690 долларов за тройскую унцию. А доходность американских госбумаг, обратно пропорциональная спросу, достигла исторических минимумов: 1,89 процента годовых для тридцатилетних и 1,453 процента — для семилетних бумаг.

"Капитал бежит от рисков", — объясняет валютный стратег банка ING Франческо Песоле. По мере того как сгущаются тучи над мировой экономикой, инвесторы все активнее вкладываются в американские активы.

"Альтернативы просто нет", — уверен Песоле. Действительно, экономика Японии обрушилась на шесть процентов в четвертом квартале, еще до эпидемии коронавируса, а в Европе — сильнейшее за десять лет падение промпроизводства. "Слабость валют-конкурентов позволит доллару пока оставаться на троне", — делает вывод эксперт.

Однако такая стратегия весьма рискованна из-за политики Федрезерва. Регулятор не планировал менять ставки в этом году, но индексы деловой активности, скорее всего, заставят возобновить стимулирование экономики.