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"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит
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РИА Новости

"Может быть довольно страшно": американская экономика резко тормозит

08:00 26.02.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. 24 февраля 2020
© REUTERS / Brendan McDermid
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Максим Рубченко. Показатели деловой активности в США самые низкие за десять лет — крупнейшая экономика мира на грани рецессии. Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам мира, заметно просел. От обвала удерживает только эпидемия коронавируса. Почему так происходит и как могут развиваться события — в материале РИА Новости.

Кризис на пороге

В промышленном секторе индекс опустился до 50,8 пункта, в секторе услуг рухнул за месяц на четыре пункта — с 53,4 до 49,4 — и вступил в зону рецессии. Сводный PMI по экономике тоже ниже 50 — то есть в стране начинается кризис.
"Экономическая активность сократилась впервые с 2008 года, — подчеркивает аналитическое агентство IHS Markit. — Уменьшилось число заказов на промышленную продукцию, чего не наблюдалось с октября 2009-го. Спрос зарубежных потребителей также неуклонно снижается".
Сразу после публикации этих данных в пятницу индекс доллара, учитывающий курс к евро, йене, фунту стерлингов, швейцарскому франку, шведской кроне и канадскому доллару, упал с 99,79 до 99,14 пункта.
О больших проблемах свидетельствуют и другие показатели. Как пишет Financial Times, энергетические компании сообщают о депрессии, "какой не случалось со времен атаки на Перл-Харбор в 1941 году".
Из-за того что сильно подешевели углеводороды (таких котировок природного газа на торговой площадке Henry Hub не видели с 1999-го), отраслевой индекс S&P 500 Energy понизился до 78-летнего минимума.
Аналитики предупреждают: американский фондовый рынок давно превратился в пузырь, который лопнет, если инвесторы запаникуют из-за удручающих данных о деловой активности.
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О возможности такого сценария свидетельствует индекс волатильности VIX, который часто называют "индикатором страха", потому что он резко растет в периоды беспокойства и неопределенности на рынке. В понедельник VIX подскочил на 40 процентов — до самого высокого уровня с августа прошлого года, кульминационного момента торгового противостояния США и Китая.

Зловещие признаки

Еще один признак надвигающегося кризиса — инверсия (переворачивание) доходности между краткосрочными и долгосрочным гособлигациями. Доходность последних обычно выше из-за рисков прогнозирования развития экономической ситуации.
Однако осенью случилась инверсия у двух- и десятилетних облигаций. А в понедельник — у трехмесячных и десятилетних трежерис, причем рекордная.
"Это показывает, что инвесторы довольно пессимистично оценивают перспективы экономики и процентные ставки", — заявил изданию Markets Insider управляющий директор инвестфонда Valley Forge Capital Management Девид Кантесария.
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Перевернутая кривая доходности предшествовала всем американским кризисам с 1950 года. "В ближайшем будущем на рынке может быть довольно страшно", — признался Кантесария.
Нервозности инвесторам добавляет и эпидемия коронавируса. Заразились уже больше 80 тысяч человек, около трех тысяч погибли.
По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекция проникла в 34 страны. За пределами Китая серьезнее всего ситуация в Южной Корее (977 зараженных и одиннадцать жертв), Италии (283 и семь), Иране (95 и 15).
В минувшие выходные министры финансов и руководители центробанков стран G-20 на встрече в Эр-Рияде отметили, что коронавирус неизбежно замедлит мировую экономику.
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"Пострадают туризм, авиаперевозки. Из-за карантина в разных городах и странах нарушатся логистические цепочки", — указывает экономист IHS Markit Крисс Уильямсон.

Не было бы счастья

Как ни парадоксально, но именно эпидемия коронавируса удерживает доллар и экономику США от масштабного падения: инвесторы лихорадочно перекладывают средства в традиционные защитные активы — золото и трежерис.
В результате 24 февраля желтый металл подорожал до 1690 долларов за тройскую унцию. А доходность американских госбумаг, обратно пропорциональная спросу, достигла исторических минимумов: 1,89 процента годовых для тридцатилетних и 1,453 процента — для семилетних бумаг.
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"Капитал бежит от рисков", — объясняет валютный стратег банка ING Франческо Песоле. По мере того как сгущаются тучи над мировой экономикой, инвесторы все активнее вкладываются в американские активы.
"Альтернативы просто нет", — уверен Песоле. Действительно, экономика Японии обрушилась на шесть процентов в четвертом квартале, еще до эпидемии коронавируса, а в Европе — сильнейшее за десять лет падение промпроизводства. "Слабость валют-конкурентов позволит доллару пока оставаться на троне", — делает вывод эксперт.
Однако такая стратегия весьма рискованна из-за политики Федрезерва. Регулятор не планировал менять ставки в этом году, но индексы деловой активности, скорее всего, заставят возобновить стимулирование экономики.
Эксперты ожидают, что до декабря ставки понизят дважды. Это означает новый виток ослабления доллара, который начнется, как только ситуация с коронавирусом стабилизируется.
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S&P 500ВОЗФедеральная резервная система СШАЮжная КореяЯпонияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Может сначала на себя посмотреть. Наша экономика уже давно на ручнике стоит, да еще и якорь кинула.
26 февраля, 08:10
АМАлексей Мурашко
31110150
Америка понятно, развалится и рухнет!!! "патриоты" раз сто за последние двадцать лет её уже хоронили...)))))))))))
26 февраля, 10:16
АААрон Авдеев
16400236
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