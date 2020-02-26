Голосовой бот-"почтальон" заработал в Хабаровске

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В хабаровских почтовых отделениях работает голосовой бот "Планировщик". Его основные задачи — распределять очередь на получение посылки и помогать в оформлении доставки на дом.

Новую технологию разработала на базе нейросети местная компания. В течение двух недель бот прошел тестирование для проверки реакции людей на взаимодействие с голосовым помощником — он уведомлял по телефону о поступлении посылки в отделение и предлагал выбрать удобные для выдачи день и время.

По словам разработчиков, хабаровчане встретили новую услугу положительно: около 30 процентов ответивших на звонок бота соглашались записаться в очередь, а порядка десяти процентов заказали доставку на дом. При этом местных жителей не уведомляли о нововведении заранее. В дальнейшем компания-разработчик планирует расширить диапазон возможностей бота и сетку его использования.

Как отметили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, такой голосовой помощник помогает значительно разгрузить электронную очередь, а также сократить время на поиск посылки непосредственно в отделении, так как после звонка бота ее заранее готовят к выдаче.