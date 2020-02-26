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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-02-26T12:54+0300
https://ria.ru/20200226/1564875335.html
Спортивное программирование: почему россияне — лучшие
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565220696_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_f8ea146416e4a17875c880e234be2b0b.jpg
РИА Новости

Спортивное программирование: почему россияне — лучшие

12:00 26.02.2020 (обновлено: 12:54 26.02.2020)
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Как вы это делаете?!
Спортивное программирование: почему россияне — лучшие
Вчера, 12:00
Справедливо ли, что программисты столько зарабатывают? Почему крупные компании берут на работу школьников, и нужен ли таким вундеркиндам университет? Может ли в будущем искусственный интеллект заменить среднего программиста? В новом эпизоде объясняет проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ Алексей Малеев.
Что такое спортивное программирование и как выглядят сборы для подготовки к нему? Правда ли, что программирование — чисто мужская история, а люди с расстройством аутистического спектра могут быть в нём успешнее других? Почему Силиконовая долина не в России, и что делать, чтобы талантливая молодёжь не уезжала из страны?
Отвечает создатель международного образовательного проекта по подготовке к соревнованиям по спортивному программированию Moscow Workshops Алексей Малеев:
2:25 "Таланты распределены равномерно, главное их найти". Почему Россия — абсолютный лидер по спортивному программированию
5:33 Зарплата или увлекательный предмет — чем мотивированы школьники?
5:51 "Задача о рюкзаке". Что такое спортивное программирование?
7:34 "Теория и практика с утра до вечера". Как устроены сборы по спортивному программированию?
8:19 "После седьмого класса взяли на стажировку в Яндекс". Нужен ли программисту вуз?
10:16 Дешёвый труд или свежее мышление? Почему большие компании берут на работу школьников
11:33 Программирование — это мужская история?
12:54 Правда ли, что люди с расстройством аутистического спектра успешнее в программировании
13:45 Не хватает кадров и преподавателей. Справедливы ли такие высокие зарплаты программистов?
17:57 Между программированием и предпринимательством: должен ли программист обладать особым типом мышления.
19:08 Почему Силиконовая долина не в России?
20:20 Интересные и сложные задачи. Что нужно сделать, чтобы талантливые программисты не уезжали из страны?
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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