В Германии выявили новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Случай заражения коронавирусом впервые выявлен в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, сообщило региональное министерство социальных дел и интеграции.
По сообщению на сайте ведомства, речь идет о 25-летнем мужчине из района Геппинген, который, предположительно, заразился коронавирусом в Италии. Отмечается, что из поездки в Милан он вернулся с симптомами, напоминающими признаки гриппа, после чего обратился в местный отдел здравоохранения. Тест на коронавирус оказался положительным.
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Мужчину госпитализируют и изолируют от других пациентов, говорится в заявлении ведомства.
Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии возросло до 17. Большинство случаев заражения были зафиксированы ранее в федеральной земле Бавария.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.
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