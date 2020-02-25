В Германии выявили новый случай заражения коронавирусом

Мужчину госпитализируют и изолируют от других пациентов, говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии возросло до 17. Большинство случаев заражения были зафиксированы ранее в федеральной земле Бавария.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.