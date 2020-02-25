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Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона
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РИА Новости

Посольство России вошло в топ неплательщиков за въезд в центр Лондона

23:50 25.02.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПосольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российское посольство в Лондоне вошло в пятерку самых крупных должников по оплате въезда в центр города.
Общий долг посольств и других диппредставительств с 2003 года вырос до почти 117 миллионов фунтов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского парламента.
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Наиболее злостными неплательщиками стали американские дипломаты – на их совести более 102 тысяч случаев неоплаченного въезда с объемом долга в 12,4 миллиона фунтов. На втором месте сотрудники японского посольства – 8,5 миллиона фунтов. Третье и четвертое места занимают Нигерия и Индия с долгами в семь и шесть миллионов фунтов соответственно.
Замыкает пятерку лидеров российское посольство – на счету дипломатов 48 тысяч случаев неоплаченного въезда и долг в 5,7 миллиона фунтов.
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ЛондонЯпонияРоссияИндияСШАНигерияВ мире
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