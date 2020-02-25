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Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром
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РИА Новости

Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром

23:42 25.02.2020 (обновлено: 23:43 25.02.2020)
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейский в защитном костюме
Полицейский в защитном костюме
© REUTERS / Tyrone Siu
Полицейский в защитном костюме. Архивное фото
ДОХА, 25 фев - РИА Новости. Генеральное управление гражданской авиации Кувейта объявило во вторник о приостановке полетов в Японию и Сингапур и из этих стран с целью предотвратить распространение коронавируса.
"Все полеты в Японию и Сингапур приостанавливаются в настоящее время в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения Кувейта после появления случаев заболевания новым типом коронавируса", - отметило управление в своем сообщении в социальной сети Twitter.
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При этом авиационное управление отметило, что иностранцы из любых стран, которые имеют вид на жительство в Кувейте и находились в Японии и Сингапуре в течение последних двух недель, не смогут сейчас вернуться в эмират. Кувейтские же подданные после возвращения на родину будут помещаться в карантин.
Ранее авиауправление Кувейта приняло аналогичное решение в отношении Ирака. Министерство здравоохранения эмирата сформировало специальную комиссию по противодействию распространению коронавируса во главе с министром.
Во вторник вечером Кувейт объявил, что коронавирусом в стране заболели девять человек, которые побывали в Иране. Из опасений распространения заболевания власти отменили все массовые праздничные мероприятия по случаю Дня независимости, который отмечается 25 февраля.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНовости - ТуризмКувейтСингапур (страна)ЯпонияВ мире
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