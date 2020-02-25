Кувейт приостановил авиасообщение с Японией и Сингапуром

При этом авиационное управление отметило, что иностранцы из любых стран, которые имеют вид на жительство в Кувейте и находились в Японии и Сингапуре в течение последних двух недель, не смогут сейчас вернуться в эмират. Кувейтские же подданные после возвращения на родину будут помещаться в карантин.