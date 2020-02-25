Эксперт оценил новые американские санкции против России

Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги

Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги

По мнению политолога, Вашингтон не опасается реакции Москвы, хотя Россия может обладать необходимым для ответа инструментарием.

"Это продолжение санкционной политики, которая, пока президент занят вопросами внутренней политики, переизбранием... будет применяться очень интенсивно", - предположил Ярыгин.