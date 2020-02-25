Эксперт оценил новые американские санкции против России

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Введение санкций против России стало обычной практикой в США, заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
"Минфин США чувствует себя свободно в применении санкционного инструмента, и не чувствует ни политических, ни иных ограничений", - сказал специалист в комментарии телеканалу RT.
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По мнению политолога, Вашингтон не опасается реакции Москвы, хотя Россия может обладать необходимым для ответа инструментарием.
"Это продолжение санкционной политики, которая, пока президент занят вопросами внутренней политики, переизбранием... будет применяться очень интенсивно", - предположил Ярыгин.
Ранее США ввели новые санкции по закону о нераспространении в Иране, КНДР и Сирии, который налагает запрет на передачу этим государствам технологий, способствующих созданию ядерного, химического, бактериологического оружия, а также средств их доставки. Под введенные Вашингтоном ограничения попали 13 иностранных организаций и частных лиц в России, Китае, Ираке и Турции. О каких российских компаниях и лицах идет речь, американские власти не уточнили.
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