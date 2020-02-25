В НАСА назвали дату запуска грузового корабля Dragon к МКС

"SpaceX на сегодня планирует запуск 20-й коммерческой грузовой миссии на Международную космическую станцию на 23.50 6 марта (7 марта, 7.50 мск)", - говорится в сообщении.

Это будет 20-я миссия SpaceX с грузом для МКС. Она должна была состояться раньше, однако при проверке систем второй ступени были обнаружены неполадки в работе мотора клапана, и вторую ступень пришлось заменить на ту, которая должна была быть использована в следующий раз.

"Новая вторая ступень уже прошла все те же предполетные проверки, все системы работают, как должны", - говорится в сообщении.

Корабль доставит на космическую станцию более 2,5 тонны груза.