В НАСА назвали дату запуска грузового корабля Dragon к МКС

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Запуск к Международной космической станции (МКС) очередного американского грузового корабля Dragon назначен на 6 марта, сообщило во вторник НАСА.
"SpaceX на сегодня планирует запуск 20-й коммерческой грузовой миссии на Международную космическую станцию на 23.50 6 марта (7 марта, 7.50 мск)", - говорится в сообщении.
Это будет 20-я миссия SpaceX с грузом для МКС. Она должна была состояться раньше, однако при проверке систем второй ступени были обнаружены неполадки в работе мотора клапана, и вторую ступень пришлось заменить на ту, которая должна была быть использована в следующий раз.
"Новая вторая ступень уже прошла все те же предполетные проверки, все системы работают, как должны", - говорится в сообщении.
Корабль доставит на космическую станцию более 2,5 тонны груза.
С 2012 по 2019 годы к МКС были отправлены 19 американских грузовых кораблей Dragon, созданных компанией SpaceX Илона Маска. Один из кораблей не долетел до станции из-за аварии ракеты Falcon-9.
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