"Оружейный барон" рассказал подробности крушения своего вертолета

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Владелец сети магазинов "Охотактив" Андрей Шелестов, которого СМИ прозвали "оружейным бароном", сообщил, что в Ярославской области разбился его вертолет.
Как сообщали в МЧС, 20 февраля у деревни Веслево потерпел крушение вертолет Robinson, который задел ЛЭП и повредил лопасти. Пилот был госпитализирован с травмой ноги. По данным Росавиации, вертолет принадлежит Андрею Сергеевичу Шелестову, "который также является пилотом данного вертолета". После инцидента в СМИ появилась информация, что вертолетом управлял владелец сети магазинов "Охотактив", блогер Шелестов, которого СМИ прозвали "оружейным бароном".
Во вторник Шелестов написал в Instagram, что его выписали из больницы, и опубликовал ногу в гипсе в салоне автомобиля.
"Много спрашивают про страховку. Каски (КАСКО – ред.) не было, а по ОСАГО максимальная выплата - 300 тысяч, причем только третьим лицам. Математику считайте сами: минус вертолет, ремонт машин – задел, пока падал, - ну и провода, конечно, со столбом. В плюсе точно не буду. Приуныл немного", - написал Шелестов.
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