Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 2459

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2459 человек, следует из данных ежедневного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ на 12.00 мск, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390. Случаи заражения коронавирусом за пределами Китая на данный момент зафиксированы в 33 странах. Сообщается, что всего от коронавируса за пределами КНР скончались 34 человека, причем за сутки - 11 человек.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч.