В Иране рассказали о "психологическом давлении" из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 25 фев – РИА Новости. Тему коронавируса будут использовать для давления на Тегеран, считает секретарь Высшего национального совета безопасности Ирана Али Шамхани.
Он заявил об этом после того, как госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в том, что тот мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране. По его словам, Иран стоит на втором месте после Китая по числу смертности в результате нового вируса.
"Стратегия максимального давления на Иран будет дополнена еще таким ключом, как "коронавирус". Психологическое давление стран, направленное закрытие сухопутных и воздушных границ, а также ложь относительно сокрытия Ираном (информации) представляют собой новую дорожную карту (по оказанию давления – ред.)", - написал Шамхани в Twitter.
Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 - со смертельным исходом. Таким образом, с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся - на три, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля.
Впервые власти сообщили о заразившихся как раз 19 февраля - заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. Среди новых заболевших также большинство - жители одноименной провинции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, излечились свыше 27 тысяч. Число случаев заражения за пределами Китая, по данным ВОЗ, достигло 2069, скончались 23 человека.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса