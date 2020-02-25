В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь(СНБО) Украины

По его словам, украинские власти "понимают, что нужно делать в этом случае".

"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио " Новое время ".

Данилов пояснил, что один из пяти сценариев по реинтеграции Донбасса, разработанных на заседании Совета нацбезопасности и обороны, предусматривает такую вероятность. Однако он отказался рассказывать подробности, отметив, что каждый из сценариев подразумевает "достойный ответ" Украины.

Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в подготовке к военным действиям. В частности, экс-президент Петр Порошенко зимой 2018 года утверждал, что Москва якобы развернула большую военную группировку около границ Украины. В свою очередь, в апреле прошлого года бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Россия якобы готовится к войне в Европе и наращивает на западных рубежах ударные группировки.