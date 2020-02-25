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2020-02-25T22:41+0300
https://ria.ru/20200225/1565200546.html
В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"
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РИА Новости

В Киеве рассказали о "мощной" подготовке к российскому "наступлению"

22:25 25.02.2020 (обновлено: 22:41 25.02.2020)
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© Фото : Joint Forces OperationУкраинская военная техника на Донбассе
Украинская военная техника на Донбассе
© Фото : Joint Forces Operation
КИЕВ, 25 фев — РИА Новости. Киев "очень-очень мощно" готовится к "широкомасштабному наступлению" России, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
По его словам, украинские власти "понимают, что нужно делать в этом случае".
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"Недавно был утвержден гособоронзаказ на 2020-2022 годы, там есть ответ, каким образом мы будем это делать", — сказал секретарь СНБО в интервью радио "Новое время".
Данилов пояснил, что один из пяти сценариев по реинтеграции Донбасса, разработанных на заседании Совета нацбезопасности и обороны, предусматривает такую вероятность. Однако он отказался рассказывать подробности, отметив, что каждый из сценариев подразумевает "достойный ответ" Украины.
Украинские власти неоднократно обвиняли Россию в подготовке к военным действиям. В частности, экс-президент Петр Порошенко зимой 2018 года утверждал, что Москва якобы развернула большую военную группировку около границ Украины. В свою очередь, в апреле прошлого года бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Россия якобы готовится к войне в Европе и наращивает на западных рубежах ударные группировки.
Российские власти многократно отвергали обвинения.
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Проснулся как-то утром оказывается крымнаш. Завтра в новостях окажется, что донбасснаш. И евро 150 руб. стоит, что хуже всего.
25 февраля, 23:47
maxximm
241810037
Ну, когда вы нападёте? Мы уже устали ждать! На буксир страну возьмёте И наступит благодать!
25 февраля, 22:35
Von Stirliz
15412001
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