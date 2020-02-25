В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Мужчина из штата Мужчина из штата Арканзас пытался подорвать автомобиль у здания Пентагона , его арестовали, сообщил минюст США

Отмечается, что подозреваемого зовут Мэттью Ричардсон, ему 19 лет. Его задержали в понедельник на парковке Пентагона. Сотрудник правоохранительных органов "предположительно, увидел, как Ричардсон стоял рядом с автомобилем, пытаясь поджечь зажигалкой кусок ткани, вставленный в бензобак", сообщили в минюсте.

"После того, как офицер подошел к Ричардсону, обвиняемый, предположительно, сказал ему, что собирается "взорвать этот автомобиль", - следует из заявления. После этого подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.