В США мужчина попытался подорвать автомобиль у здания Пентагона

Отмечается, что подозреваемого зовут Мэттью Ричардсон, ему 19 лет. Его задержали в понедельник на парковке Пентагона. Сотрудник правоохранительных органов "предположительно, увидел, как Ричардсон стоял рядом с автомобилем, пытаясь поджечь зажигалкой кусок ткани, вставленный в бензобак", сообщили в минюсте.
"После того, как офицер подошел к Ричардсону, обвиняемый, предположительно, сказал ему, что собирается "взорвать этот автомобиль", - следует из заявления. После этого подозреваемый пытался скрыться, но был задержан.
"Согласно документам суда, владелец автомобиля является военнослужащим и не знаком с Ричардсоном", - отметили в ведомстве.
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