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Полицейские изъяли у москвича самодельный "бэтмобиль"
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РИА Новости

Полицейские изъяли у москвича самодельный "бэтмобиль"

22:03 25.02.2020 (обновлено: 22:57 25.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД в Москве
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы привлекли к ответственности местного жителя, катавшегося по городу на незарегистрированном самодельном "бэтмобиле", сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД по Москве пресекли перемещение по дорогам общего пользования автомобиля самодельной конструкции – "бэтмобиля", - сказал Васенин.
По его словам, 22 февраля экипаж ДПС на Кутузовском проспекте остановил автомобиль под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, транспортное средство было сделано в частной мастерской, не было зарегистрировано и не могло быть допущено к эксплуатации.
В отношении водителя был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а также возбуждено дело по двум статьям КоАП РФ.
Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.
Сотрудник ДПС ГИБДД
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125855148
Обсудить 7
Владимир ВасенинУправление ГИБДД по г. МосквеМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Зря...этот может быть хоть как-то хотел бороться с преступностью.
25 февраля, 22:23
Dzīvo Lauksaimnieks
471002
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