Полицейские изъяли у москвича самодельный "бэтмобиль"

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы привлекли к ответственности местного жителя, катавшегося по городу на незарегистрированном самодельном "бэтмобиле", сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"Сотрудники специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД по Москве пресекли перемещение по дорогам общего пользования автомобиля самодельной конструкции – "бэтмобиля", - сказал Васенин.
По его словам, 22 февраля экипаж ДПС на Кутузовском проспекте остановил автомобиль под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, транспортное средство было сделано в частной мастерской, не было зарегистрировано и не могло быть допущено к эксплуатации.
В отношении водителя был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства", а также возбуждено дело по двум статьям КоАП РФ.
Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.