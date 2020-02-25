Полицейские изъяли у москвича самодельный "бэтмобиль"

По его словам, 22 февраля экипаж ДПС на Кутузовском проспекте остановил автомобиль под управлением 32-летнего жителя столицы. Как выяснилось, транспортное средство было сделано в частной мастерской, не было зарегистрировано и не могло быть допущено к эксплуатации.